Bleus : un juste milieu à retrouver

« Nous n’avons pas été bons dans le pressing je pense, ni défensivement. […] Nous avons bien commencé, avec beaucoup d’envie, un bon pressing, mais après, nous n’avons pas su arranger tactiquement, quand leur central venait à l’intérieur en jouant 6. » L’air désabusé, Antoine Griezmann a offert une analyse express au moment de disséquer la défaite de l’équipe de France contre l’Italie, en ouverture de cette Ligue des nations (1-3). Parmi les quelques arguments choisis par le meneur de jeu des Bleus, le pressing est ainsi revenu en principal défaut affiché par sa bande. Il faut dire que dans l’axe, aucun joueur français ne s’est montré à son aise, donnant tort aux titulaires, raison aux absents, et mettant en lumière un chantier – jusqu’ici inattendu – pour Didier Deschamps.

Un quart d’heure à la hauteur

Les quinze premières minutes auguraient pourtant l’inverse. Après l’ouverture du score rapide de Bradley Barcola (1re), la France semblait en effet maîtriser son sujet et quelque peu dominer l’Italie. Une vague impression, puisque ce quart d’heure s’est étiolé aussi vite qu’il ne s’est animé. Sandro Tonali a ainsi pu se balader dans l’entrejeu sans vraiment être inquiété, au point de s’offrir un une-deux d’école avec Federico Dimarco, chargé d’égaliser. Même constat après la pause, avec des pertes de balle à foison signées N’Golo Kanté et Youssouf Fofana, que les contre-attaquants italiens ont idéalement exploité, notamment sur le deuxième but, signé Davide Frattesi. Enfin, les entrants n’ont guère fait mieux, en témoigne Manu Koné, averti pour une faute dès sa première intervention, puis pris dans le dos par l’appel tranchant de Giacomo Raspadori, venu refroidir le Parc avec une troisième réalisation.

Le pressing évoqué par Griezmann n’aura donc été de rigueur qu’une seule fois en 90 minutes. Comme une inquiétante constante depuis l’Euro allemand. Le retour de Kanté en sélection au mois de juin dernier devait cependant boucher les trous. Mais force est de constater que le marathonien peine aujourd’hui à vraiment apporter un plus, se contentant le plus souvent de courir derrière le ballon, plutôt que de réellement le récupérer. Concernant Fofana, son manque de rythme à l’AC Milan (une seule titularisation depuis le début de saison, en raison d’un transfert tardif depuis l’AS Monaco), lui a clairement porté préjudice. Restent alors les absents.

Où sont les cadres ?

Pour ce rassemblement post-Euro, Didier Deschamps a effectivement composé sans une partie de ses hommes de base : Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga (blessés) et Adrien Rabiot (actuellement sans club). Pas une mince affaire, quand on connaît l’influence du trio sur le jeu français et une illustration d’un vivier peut-être pas si fourni que cela, notamment dans cette zone. Il faut ainsi attendre qu’émergent réellement les profils de Warren Zaïre-Emery, Manu Koné ou Michael Olise, dans un rôle de 10 que le sélectionneur souhaite visiblement lui confier, et que les Bleus retrouvent une réelle uniformité au milieu.

À ce titre, Antoine Griezmann semble être la première victime de cette baisse de forme globale. Déjà en difficulté à l’Euro, le joueur de l’Atlético de Madrid a été encore plus à la peine contre l’Italie, ne touchant que peu de ballons et traversant la rencontre sans y avoir vraiment participé. Loin de ce qu’il démontre encore en club et de son apport offensif lorsque la machine est huilée. Pour le moment, elle est grippée.

L’équipe de France de cécifoot mate l’Argentine et s’offre l’or à la maison