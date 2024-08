Avant d'affronter le Panathinaïkos, le directeur général de Lens est sur ses gardes

Lens dans la Pana(de) ?

Lens aurait pu tomber sur le Servette Genève, visiter le stade de la Puskás Akadémia, club créé de toutes pièces par Viktor Orban, ou aller dans le froid écossais de Kilmarnock, mais manque de pot, le club nordiste affrontera le Panathinaïkos ce jeudi (21h) en barrages de la Ligue Conférence.

Le club grec a éliminé l’OM en barrages de Ligue des champions la saison dernière, et inquiète le directeur général du RC Lens, Pierre Dréossi. « C’est le pire tirage que nous pouvions avoir. Heureusement, nous jouerons au stade olympique au retour, pour des raisons d’homologation. C’est une équipe expérimentée, agressive. On ne va pas s’amuser », prévient celui qui a été directeur sportif du Pana pendant six mois, aux côtés de l’entraîneur László Bölöni, retrouvé plus tard à Metz. « On m’avait expliqué que le Pana était le club à la plus grande notoriété en Grèce. Son identité est très forte, raconte-il à L’Équipe. Il faut juste dépoussiérer son histoire pour qu’il redevienne un top européen. »

Pas sûr que Will Still veule s’y coller.

