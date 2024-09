Bruno Irles : « On n’est pas prêts, on le sait »

Patience, patience.

Avec un nul arraché dans le temps additionnel contre Poitiers et une défaite face à Dinan-Léhon, Bordeaux connaît un début de saison délicat. Bruno Irles ne s’attendait cependant pas vraiment à mieux compte tenu des conditions dans lesquelles son équipe a débarqué en National 2. « On est en construction, on n’est pas prêts, on le sait, confiait l’entraîneur des Girondins samedi auprès de Sud Ouest. Il faut être vite prêts, donc on travaille activement sur le renforcement de l’effectif. Et moi en parallèle avec les joueurs qui sont là pour les mettre à niveau, déjà physiquement, pour qu’ils puissent répondre à ce genre de match. »

« Sur l’ensemble du match, Dinan mérite cette victoire, reconnaît Irles. On n’a pas été à la hauteur en première période défensivement, ce qui est décevant pour moi. Offensivement, on sait qu’on a beaucoup à faire. On n’est pas suffisamment tranchants. » Les Girondins recevront lors des deux prochaines journées, d’abord Bourges, puis les Voltigeurs de Châteaubriant, pour espérer décrocher leur première victoire de la saison.

Impossible n’est pas bordelais.

Bordeaux trébuche à Dinan-Léhon