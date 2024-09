Quand un entraîneur stoppe une contre-attaque adverse en taclant l’attaquant

Si Deschamps avait taclé Retegui vendredi, les Bleus n’auraient peut-être pas perdu.

Le foot amateur est extraordinaire. Et l’Italie nous l’a encore prouvé ce dimanche, alors que Pontassieve recevait Subbiano, pour un match de sixième division. Peu avant la pause, Bourezza, attaquant de Pontassieve, est lancé par Cragno et file en contre pour ouvrir le score… Mais Giusti, l’entraîneur adverse, en a décidé autrement et s’en va tacler le joueur adverse. Le technicien a beau lever les mains, il est rapidement entouré par les coéquipiers de Bourezza et écope d’un carton rouge. Un geste qui ne sent pas le fair-play, mais qui a eu le mérite d’être décisif, puisque le match s’est terminé sur le score de 0-0.

Italy's 6th division (Promozione) 🇮🇹 Pontassieve v Subbiano, the visitors' coach enters the pitch to stop a counter-attack 🫢 Most obvious red card in football's history 🟥 pic.twitter.com/UtsquhfQ9E — Lorenzo Bettoni (@LoreBetto) September 8, 2024

L’homme du match.

