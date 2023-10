Qualifs Euro 2024 : Israël-Suisse reporté par l’UEFA

Initialement programmée jeudi 12 octobre, la rencontre entre Israël et la Suisse a été reportée par l’UEFA, qui en a fait l’annonce ce dimanche soir. Une décision motivée par la résurgence des tensions entre la Palestine et Israël ces dernières heures. « À la lumière des conditions de sécurité actuelles en Israël, l’UEFA a décidé de reporter tous les matchs prévus dans ce pays au cours des deux prochaines semaines. Les nouvelles dates seront confirmées en temps voulu », rapporte l’instance dans un communiqué. « L’UEFA se réserve quelques jours supplémentaires pour évaluer si le match des qualifications européennes Kosovo-Israël pourra avoir lieu à la date initialement prévue du 15 octobre, ou si un report est nécessaire », poursuit l’Union des associations européennes de football.

In light of the current security situation in Israel, UEFA has decided to postpone several matches scheduled to be played in the country.

New dates will be confirmed in due course. More details: ⬇️

— UEFA (@UEFA) October 8, 2023