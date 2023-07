Après quatre saisons, Mathieu Valbuena quitte l’Olympiakos

En plein Tour de France, « Petit Vélo » fait parler de lui.

À travers une lettre traduite en anglais, grec et français, Mathieu Valbuena a officialisé ce lundi son départ de l’Olympiakos. L’ancien international français a refusé une prolongation de contrat la semaine dernière selon L’Équipe, mais s’en va avec le coeur lourd. « Je suis triste que notre belle histoire se termine mais je resterai à jamais fier d’avoir été nommé capitaine de ce club mythique et de faire partie de votre histoire. Je n’oublierai jamais aucun d’entre vous, et je n’oublierai jamais l’atmosphère de Karaiskakis. Mon seul sentiment pour l’Olympiacos est l’amour et cela ne changera jamais. L’Olympiacos fait partie de ma vie », a communiqué l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille.

Avec le maillot des Rouge et Blanc, Mathieu Valbuena a remporté trois titres de champion de Grèce consécutifs entre 2020 et 2022 ainsi que la coupe nationale en 2020. Malgré une dernière saison plus délicate, celui qui a porté le brassard à plusieurs reprises n’oublie pas les bons moments passés au Pirée, ponctués par ses 43 passes décisives. À 38 ans, le droitier cherche désormais un nouveau point de chute.

Après Marseille, Fenerbahce et l’Olympiakos, il faudra une sacrée ambiance pour attirer Mathieu Valbuena.

Mercato : l'Olympiakos laisse filer ses deux internationaux français