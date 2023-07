Valbuena de retour en France ?

Sans rancune.

Comme tous les joueurs en fin de carrière, Mathieu Valbuena veut terminer la sienne sur une bonne note. C’est ce qu’il a expliqué dans L’After Foot sur RMC ce lundi. À 38 ans, l‘ex-international français souhaite quitter la Grèce où il a passé quatre années et remporté trois championnats avec l’Olympiakos pour s’offrir une dernière partie de plaisir. Désireux de jeu et de performances, Valbuena n’adhère pas aux vœux de ses dirigeants qui « voulaient [le] garder pas spécialement en tant que joueur, mais pour travailler avec le club ». Et c’est un retour en France qui pourrait se profiler pour l’ancien Marseillais.

Formé à Bordeaux, mais non conservé au moment de passer pro, l’Aquitain a laissé pressentir qu’il serait prêt à défendre les couleurs des Girondins. « Bordeaux, c’est sûr que ce serait la belle histoire. Ce serait le seul club de Ligue 2 qui serait intéressant pour moi », assure-t-il tout en gardant un objectif central : « Je veux un projet où je prendrai du plaisir à jouer, à aider les jeunes et à inculquer des valeurs de travail. » Et comme il a pu le préciser, l’argent n’est pas la priorité, son objectif est de disputer de grands matchs européens, considérant ne pas être « aussi cramé que les gens le pensent » et entretenant des contacts avec plusieurs clubs.

Petit Vélo, ça ne s’oublie pas.

Après quatre saisons, Mathieu Valbuena quitte l'Olympiakos