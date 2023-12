L’Olympiakos s’en prend à la Fédération grecque

Le Grec n’est pas qu’un mafieux de The Wire.

Ce dimanche, les dirigeants de l’Olympiakos ont publié un communiqué dans lequel ils accusent la Fédération grecque d’être « une organisation criminelle. Un groupe de personnes qui agissent de la même façon que la mafia et qui ont pour seul but d’exterminer l’Olympiakos. » Cette sortie véhémente fait suite au match nul concédé par le club du Pirée face à Volos (2-2), le reléguant à trois points du leader, le Panathinaikos.

Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. https://t.co/ji73tLK7CF — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 3, 2023

Au cours de la rencontre, le club entraîné par Diego Martínez s’est vu refuser deux buts et estime que trois penaltys n’ont également pas été accordés par l’arbitre central, Anastasios Papapetrou. L’Olympiakos estime que ces décisions (ou non-décisions) ont sciemment pour but « de décider du sort du championnat ». Le club pointe aussi la poursuite du match, en dépit du gaz lacrymogène présent en tribunes, la faute à des échauffourées entre supporters et forces de l’ordre. Enfin, le communiqué s’est achevé sur une pique envers le gouvernement : « L’État a fait preuve de zèle, en prétendant purifier le football et en allant jusqu’à ordonner la mise sur écoute des téléphones de la moitié des joueurs. Tout cela pour ne prendre aucune mesure réelle. »

Le genre d’affaire qui aura son documentaire dans dix ans.

Le match entre l'Olympiakos et le Panathinaïkos arrêté après un jet de pétard