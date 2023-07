Mercato : L’Olympiakos laisse filer ses deux internationaux français

Le moment de raccrocher… Ou pas ?

À 38 ans, Mathieu Valbuena n’a pas souhaité prolonger avec l’Olympiakos (malgré une proposition de reconversion au sein du club, rapporte L’Équipe), après y avoir passé quatre saisons pour 150 matchs (18 buts, 43 passes décisives) et quatre trophées (trois championnats, une coupe nationale). Selon RMC Sport, l’ancien soldat de l’OM estime en avoir encore un peu dans les jambes et souhaiterait jouer une saison de plus. En 2022-2023, il a disputé 29 matchs et inscrit 4 pions.

Un autre milieu de terrain international français quitte lui aussi le club puisque Yann M’vila, 33 ans, est également arrivé en fin de contrat après trois exercices au Pirée (il a lui connu deux titres de champion). L’ex-Rennais et Stéphanois a disputé 45 matchs cette saison.

Il n’y a plus qu’à attendre un petit de coup de fil de l’Arabie Saoudite.

