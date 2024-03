C4 : Aston Villa s'amuse, l'Olympiakos retourne le Maccabi Tel Aviv dans la folie et la Fiorentina assure l'essentiel

Outre le LOSC, qui s’est qualifié pour son premier quart européen de son histoire suite à son match nul à Pierre-Mauroy face à Graz (1-1), les huitièmes de finale retour de la Ligue Europa Conférence ont réservé de belles surprises. D’abord, plusieurs clubs ont étrillé leur adversaire du soir : Aston Villa, qui avait concédé un match nul et vierge à Amsterdam, a pris un malin plaisir à engloutir l’Ajax au Villa Park (4-0). Réduits à 10 à la 66e minute suite à l’expulsion de Sivert Mannsverk, les Néerlandais n’ont jamais existé dans une rencontre qui s’est conclue par un but de Moussa Diaby, qui a fêté sa sélection en Bleus comme il fallait. L’Olympiakos s’est, de son côté, qualifié suite à un retournement de situation totalement fou. Sèchement battus en Grèce au match aller par le Maccabi Tel Aviv (4-1), les hommes de José Luis Mendilibar n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire (1-6) en l’emportant en prolongations grâce à des réalisations des inoxydables Stevan Jovetić (90e+3) et Youssef El-Arabi (103e). Les émotions. De son côté, le PAOK, battu au Dinamo Zagreb à l’aller, n’a pas fait dans la dentelle en tordant le club croate (5-1).

Dans des chaussons grâce à sa victoire au match aller (3-0), Fenerbahçe n’a pas tremblé malgré une défaite sur son terrain face à l’Union Saint-Gilloise (0-1). Après le feu d’artifice du match aller (4-3), la Fiorentina s’est qualifié en décrochant un match nul à domicile face au Maccabi Haïfa (1-1). Le Viktoria Plzen et Servette, incapables de se décider, se sont départagés grâce à une séance de tirs au but, remportée par les Tchèques (0-0, t.a.b 3-1). Enfin, Bruges, défait en Norvège (2-1), a su retourner la vapeur en l’emportant 3-0 face à Molde, notamment grâce à un doublé de l’ailier Andreas Skov Olsen, pour valider son billet pour le tour suivant. Le tirage des quarts de finale de la Ligue Europa Conférence aura lieu vendredi à 14 heures.

Aston Villa 4-0 Ajax

Buts : Watkins (25e), Bailey (60e), Duran (75e) et Diaby (81e)

Maccabi Tel Aviv 1-6 Olympiakos

Buts : Zahavi (57e) pour la Maccabi // Podence (10e), Fortounis (36e), El-Kaabi (45e+4, 65e), Jovetić (90e+3) et El-Arabi (103e) pour Pirée

PAOK Salonique 5-1 Dinamo Zagreb

Buts : Baba (27e), Sucic (csc, 34e), Thomas (42e), Koulierakis (73e) et Zivkovic (s.p, 88e) pour le PAOK // Hoxha (49e) pour le Dinamo

Fenerbahçe 0-1 Union Saint-Gilloise

But : Rasmussen (68e)

Fiorentina 1-1 Maccabi Haïfa

Buts : Barak (59e) pour la Viola // Khalaili (88e) pour Haïfa

Viktoria Plzen 0-0 (t.a.b 3-1) Servette

Bruges 3-0 Molde

Buts : Skov Olsen (45e+1, 48e) et Skoras (71e)

