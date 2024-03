Lille valide sa qualification en quarts avec un nul

Après sa large victoire à l'aller, le LOSC s'est contenté d'assurer le nul face au SK Sturm Graz (1-1), ce jeudi. Le but de Tiago Santos permet aux Dogues de filer en quarts de finale de Ligue Europa Conférence et de confirmer le carton plein des clubs français dans les trois différentes coupes d'Europe.

LOSC 1-1 Sturm Graz

Buts : Santos (43e) pour les Dogues // Wüthrich (45e+1) pour die Schwoazn

La France compte trois clubs en quarts de finale des différentes coupes d’Europe, une première depuis 2004. Cocorico ! Une semaine après un match aller rondement mené en Autriche (0-3), les Lillois n’avaient plus qu’à terminer le travail ce jeudi, en évitant quelques sueurs froides dont a été victime l’Olympique de Marseille. Les hommes de Paulo Fonseca n’ont, cette fois, pas réussi à battre le SK Sturm Graz, mais n’ont pour autant jamais tremblé (1-1). Grâce à ce match nul, le LOSC rallie les quarts de finale de Ligue Europa Conférence où il pourrait notamment affronter Aston Villa, la Fiorentina ou Fenerbahçe.

Bien plus calme qu’à l’aller

Sans Leny Yoro, Benjamin André ou encore Jonathan David, tous laissés sur le banc au coup d’envoi, les Nordistes se sont tout de même fait une frayeur au bout de quelques secondes à peine. Tomi Horvat a ainsi profité de la passivité adverse pour récupérer le ballon dans la surface lilloise et armer à bout portant, sans réussir à tromper Vito Mannone qui pourra remercier son épaule (2e). Dans un faux rythme et face à un public qui se sentait déjà qualifié pour la suite de la compétition, les Dogues ont posé le pied sur le ballon et se sont doucement rapprochés des buts de Sturm Graz. Le but de Rémy Cabella à la demi-heure de jeu a été logiquement refusé pour une déviation de Yusuf Yazıcı, en position de hors-jeu.

C’est finalement Tiago Santos qui ouvre le score en trouvant le petit filet à la suite d’une passe en retrait de Hákon Haraldsson (1-0, 43e). Les Autrichiens ont répondu dans la foulée par l’intermédiaire de Gregory Wüthrich, oublié au second poteau par le jeune Islandais (1-1, 45e+1). Après ce premier acte poussif, Paulo Fonseca a fait entrer l’artillerie lourde dès la pause (David, André et Angel Gomes, rapidement suivis par Yoro), sans pour autant apercevoir de changement sur le terrain. Dominateurs, mais pas vraiment dangereux, les Lillois ont au moins pu faire tourner avant le match de haut de tableau de Ligue 1 face à Brest, dimanche. Ils ont tout de même fait le nécessaire pour disputer leur premier quart de finale européen de leur histoire. Pour connaître le prochain arrêt de cette promenade en C4 : rendez-vous vendredi pour le tirage au sort.

Lille (4-2-3-1) : Mannone – Santos (Ismaily, 74e), Diakité (Yoro, 61e), Alexsandro, Gudmundsson – Bouaddi, Bentaleb (André, 46e) – Zhegrova (David, 46e), Cabella, Haraldsson (Ang. Gomes, 46e), Yazıcı. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Sturm Graz (4-4-2) : Jaroš – Gazibegović, Lavalée, Wüthrich (Affengruber, 61e), Johnston – Hierländer, Stankovič (Geyrhofer, 80e), Horvat (Bøving, 68e), Kiteishvili (Prass, 46e) – Włodarczyk, Biereth (Camara, 46e). Entraîneur : Christian Ilzer.

L'OM échappe à une remontada et rejoint les quarts