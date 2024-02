Ligue Europa conférence : un tirage plutôt clément pour Lille

L’Europe passe par l’Autriche, pour le LOSC.

Seul représentant français en Ligue Europa Conférence, Lille affrontera Sturm Graz en huitièmes de finale. Olivier Létang, le président de Lille, voulait absolument éviter l’Ajax, comme il l’a confié à Canal+ avant le tirage, c’est chose faite. À Nyon, Kostas Katsouranis, héros du football grec, a été plutôt clément avec les Dogues qui auraient pu tomber sur l’Ajax, l’Union saint-gilloise ou encore la Fiorentina.

Le LOSC aura en plus le supposé avantage de recevoir au retour, le 14 mars, une semaine après s’être rendu en Autriche. À noter une belle affiche entre l’Ajax et Aston Villa et une double confrontation potentiellement intéressante entre l’USG et Fenerbahçe.

Les petits plaisirs de la Coupe d’Europe, la vraie.