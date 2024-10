Après son match contre le Bayern, Dibu Martinez se remémore son arrêt face à Kolo Muani

L’ennemi de l’Hexagone est de retour.

Parmi les surprises de cette semaine en Ligue des champions, Aston Villa a réalisé un sacré coup ce mercredi (1-0), mettant à terre le Bayern Munich de Vincent Kompany. Une sacrée prouesse des protégés d’Unai Emery, qui n’aurait pas été possible sans tous les arrêts de Dibu Martínez. Une performance XXL qui fait (tristement) écho à son énorme prestation en finale de la dernière Coupe du monde.

« C’est un arrêt qui me marquera à vie »

Une occasion qui n’a pas manqué d’en faire réagir certains. Après la rencontre, un journaliste argentin d’ESPN a invité le portier à comparer son match du soir avec la finale contre la France. « Je continue de rêver, on ne cesse de me le rappeler (à propos de sa parade sur Kolo Muani). C’est un arrêt qui me marquera à vie, mais je veux continuer à m’améliorer en tant que gardien et en tant que personne. J’essaie de le montrer. Je ne m’en tiens pas à cela. »

Malgré des excuses publiques quant à son coup de sang sur un cameraman, le bourreau des Bleus a dit ne pas comprendre l’acharnement qu’il subit de temps à autre : « Parfois, les gens ont quelque chose contre moi, je ne peux pas le contrôler. Je profite de mon équipe et de mon pays. »

Ah, Dibu.

