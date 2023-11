Mathieu Valbuena après les incidents d’OM-OL : « Il y a de la haine des deux côtés »

Mathieu Valbuena est malheureusement bien placé pour le savoir.

La rencontre entre Marseille n’a pas pu se tenir dimanche soir après le caillassage du bus de l’OL entraînant la blessure de Fabio Grosso. Une soirée également marquée par les actes racistes du parcage rhodanien dans le stade. « Moi, c’était dans un contexte différent, parce que ça s’est passé dans le stade. Je savais à quoi m’attendre en ayant évolué pendant huit ans à l’OM puis en signant deux ans après à Lyon, a rejoué Mathieu Valbuena, pris à partie par le Vélodrome lors de son retour avec les Gones, pour RMC. Je savais que je n’allais pas être applaudi. Mais là, j’ai été surpris. Cette rivalité entre Lyon et Marseille s’accroît de plus en plus. »

L’ancien maître à jouer olympien s’est confié sur le tournant pris par la rivalité entre les deux clubs ces dernières années. « J’ai l’impression qu’il y a de la haine des deux côtés. Il n’y avait pas ça avant. Peut-être que ma signature à Lyon a enclenché quelque chose, a-t-il imaginé. Aujourd’hui, il n’y a plus de limites. Si on laisse passer ça, ça recommencera. (…) Pour moi, ce ne sont pas des amoureux de l’OM qui font ça. Ils punissent les supporters qui viennent voir un match. »

