Le Recreativo de Huelva retrouve la D3 espagnole

Le ciel est bleu (et blanc).

Ce dimanche, le Recreativo de Huelva – promu de D5 un an auparavant – est remonté en Primera RFEF, troisième division espagnole. Le doyen des clubs espagnols – crée en 1889 – a fait match nul en barrage contre le Gimnástica Segoviana (0-0, 1-1) et s’en sort en ayant obtenu un meilleur résultat lors de la saison régulière (avec sa deuxième place dans son groupe). Près de 15 000 personnes se sont déplacées pour assister à cette rencontre décisive.

🎶 Shalalalalalalaaaa, ¡Oh, Decano! 🎶 💙 ¡Qué bonito celebrar un ascenso disfrutando con nuestra afición! #SomosDePrimeraRFEF pic.twitter.com/3p833aEkxo — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) June 12, 2023

Le club, qui a notamment vu passer Florent Sinama-Pongolle (2006-2008) et Santi Cazorla (2006-2007) dans ses rangs, compte une finale de Coupe du Roi en 2003, et une huitième place de Liga (où il a évolué cinq saisons au total dans son histoire) en 2007. Le Recreativo a la particularité d’appartenir à la mairie de la ville depuis 2016. À noter que les réserves de l’Atlético de Madrid et de Grenade, ainsi que l’équipe fanion de l’Atlético Sanluqueño, accèdent aux aussi à la troisième division.

L’attraction Recreativo.

