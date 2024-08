Le Trophée des champions devrait se jouer dans l'Hexagone

À chaque dossier, son grand bazar.

Surprise, surprise : le Trophée des champions devrait finalement se jouer…dans l’Hexagone. Au Parc des Princes, encore une fois, après celui disputé en début d’année entre le PSG et Toulouse ? Selon les informations de Monaco-Matin et L’Equipe, on se dirige plutôt vers une rencontre en Principauté, au stade Louis-II, le 28 août prochain, entre deux journées de championnat. Puisque le Paris Saint-Germain a fait le doublé la saison dernière, il sera opposé à son dauphin, l’AS Monaco, qui devrait donc avoir le privilège de jouer à la maison.

Le traditionnel rendez-vous estival devait initialement avoir lieu à Pékin, en Chine, dans le cadre des 60 ans de l’amitié franco-chinoise, mais la LFP avait préféré reporter le match en raison des difficultés administratives et organisationnelles. Le quotidien rapporte que Vincent Labrune, le boss de la Ligue, a rapidement compris que Nasser al-Khelaïfi et Dmitri Rybolovlev n’étaient pas très chauds à l’idée de se rendre à l’étranger pour le Trophée des champions, alors que la République démocratique du Congo s’était proposée. Il n’y aura donc pas de promoteur pour prendre en charge l’ensemble des frais.

On devrait encore bien se marrer ces prochaines années, puisqu’il est prévu de transformer cette petite sauterie en un Final Four dès 2026. Super.

