Le plateau et les chapeaux de la Ligue des champions 2024-2025

La main aux pots.

Les barrages sont terminés, place aux choses sérieuses et à la saison régulière de la Ligue des champions (la fameuse nouvelle formule). Le LOSC de Bruno Genesio a eu très chaud à Prague, ce mercredi soir, mais les Dogues seront bien au rendez-vous aux côtés du PSG, de Monaco et de Brest, pour un total de quatre clubs français.

Le « tirage au sort » est prévu jeudi à 17h45, pour définir les calendriers des 36 équipes qualifiées. Plus de phase de poules au menu : le club tiré verra un logiciel déterminer ses adversaires (deux par chapeau) et la répartition des rencontres à domicile et à l’extérieur. Le PSG sera dans le premier chapeau, Lille dans le troisième, et Monaco et Brest dans le quatrième. Même si tout cela aura moins d’incidence avec le nouveau format. Des exemples pour y voir plus clair ? Paris, Brest, Monaco et Lille pourraient hériter des adversaires suivants, au hasard : Manchester City, le Real Madrid, le Bayer Leverkusen, la Juventus, le PSV, le Sporting, le Sparta Prague (pas plus de deux adversaires du même championnat).

Pas sûr que ce soit le calendrier rêvé.

Chapeau 1 : Manchester City, Bayern Munich, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, RB Leipzig, FC Barcelone.

Chapeau 2 : Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta Bergame, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Bruges, Shakhtar Donetsk, AC Milan.

Chapeau 3 : Feyenoord, Sporting CP, PSV, RB Salzbourg, Dinamo Zagreb, Lille, Étoile rouge Belgrade, Young Boys, Celtic

Chapeau 4 : Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Prague, Aston Villa, Bologne, Gérone, Stuttgart, Sturm Graz, Brest

