Luis Campos, victime expiatoire

Leonardo, Olivier Létang, Patrick Kluivert, Antero Henrique, Leonardo. La liste des directeurs sportifs qui se sont succédé au PSG depuis 2011 est assez éloquente et Paris semble être le seul club où le poste est aussi médiatisé. L’an dernier, dans la folie qui entourait la prolongation surprise de Kylian Mbappé, et, qui, aujourd’hui se retrouve être un bâton merdeux, s’est glissé une option sine qua none que tout le monde saluait : l’arrivée de Luis Campos au poste de conseiller sportif du président. Campos, c’est l’homme aux listes. Une dizaine de noms par poste, répartis par tranche tarifaire. Le Portugais, qui a œuvré à Monaco et à Lille, en étant au départ de la construction des groupes sacrés champions de France, devant le PSG, en 2017 et 2021, est un homme qui perçoit chez des jeunes parfois anonymes ou dans une impasse un destin international : Bernardo Silva, Thomas Lemar, Fabinho, Tiemoué Bakayoko, Jonathan David, Victor Osimhen, Zeki Çelik, Jonathan Ikoné, etc. Autrement dit, Campos achète une Renault 5 pour en faire une Bentley. Proche des Mbappé depuis leur collaboration commune sur le Rocher, l’idée avait du sens puisque le PSG souhaitait, en mai 2022, faire de Kylian Mbappé le seul et unique roi de Paris, en l’entourant de joueurs dévoués à son talent. Une escouade recrutée grâce au réseau de Campos et son carnet d’adresses XXL. C’était la théorie. En pratique, plus d’un an plus tard, Kylian Mbappé fait ses entraînements avec Leandro Paredes, Julian Draxler et Mathyas Randriamamy dans ce que l’on appelle le loft quand Luis Campos, pourtant réputé pour avoir le nez creux, se balade dans Paris avec ses ratés de l’an dernier, qu’il cherche à vendre à qui veut bien y mettre le prix : Renato Sanches, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Hugo Ekitike, Vitinha. Il se dit même que les jours de Campos dans la capitale sont comptés…

Jorge Mendes Saint-Germain

Comment l’homme présenté comme le remède à tous les maux a-t-il pu, si vite, devenir, lui aussi, indésirable dans la capitale ? Le point de départ, peut-être, réside dans son lien contractuel avec le PSG. C’est simple, il est flou. Ou ubuesque. Luis Campos n’est pas salarié du PSG, c’est un prestataire extérieur. Il bosse pour Nasser al-Khelaïfi et uniquement pour lui. Dès lors, l’homme peut offrir ses services et ceux de sa société de scouting à d’autres clubs, ce qu’il fait avec le Celta de Vigo notamment. Campos a toujours fonctionné comme ça, que ce soit à Monaco et à Lille, où il ne rendait de compte qu’à Vadim Vasilyev et à Gérard Lopez. Le PSG n’a rien découvert, acceptant cet état de fait qui n’existe nulle part ailleurs dans les clubs visant la victoire en Ligue des champions. C’est bien simple, aucun prétendant à la victoire finale en C1 – le rêve de QSI – ne bosse de la sorte.

On reproche également à Luis Campos sa proximité avec l’agent Jorge Mendes puisque ce dernier se situe derrière les venues de Renato Sanches, Vitinha, Manuel Ugarte, Marco Asensio, Cher Ndour, le départ d’El Chadaille Bitshiabu, sans oublier les pistes plus ou moins chaudes Gonçalo Ramos et Bradley Barcola. Pour le moment, des pistes plus onéreuses que des réussites sportives, surtout que dans le même temps, les CV reluisants de Gestifute, l’agence de Jorge Mendes, ne sont pas accessibles au PSG (coucou Bernardo Silva). Un état de fait qui crispe mais qui ressemble à la mainmise de Mino Raiola au PSG sous Leonardo (Zlatan Ibrahimovic, Maxwell, Gigio Donnarumma, Xavi Simons, Moïse Kean, plus les joueurs récupérés par la suite comme Blaise Matuidi, Marco Verratti, Alphonse Areola, sans oublier le mythique Gustavo Hebling). Là, ce qui dérange fortement, c’est d’avoir la sensation que le duo Campos-Mendes se goinfre sur le PSG sans lui permettre d’avoir accès à des joueurs de premier plan. Une politique qu’avait déjà dénoncée Marcelo Bielsa, qui avait collaboré avec Campos au LOSC, lors de son procès aux prud’hommes contre le club nordiste pour licenciement abusif. « Campos n’a jamais voulu m’aider. C’était impossible de parler football avec lui. Lui, ce qui l’intéressait, c’était seulement la partie commerciale, les transferts, les commissions, les agents, les pourcentages… Le foot, ça ne l’intéressait pas », lançait l’Argentin en 2021 dans des propos rapportés par L’Équipe. Cela étant dit, personne ne force le PSG à valider les pistes onéreuses de Mendes via Campos. Certes, Luis Campos a de vraies casseroles au PSG (Christophe Galtier, l’absence de ventes notables, son inimitié publique avec Antero Henrique) mais le club en veut surtout au Portugais pour sa non-gestion du cas Kylian Mbappé. Comme si cela lui permettait d’éviter de se regarder dans la glace.

Mbappé, le point d’achoppement

Sans doute que, naïvement, l’institution pensait qu’un Campos, introduit au sein du clan Mbappé, aurait permis d’activer la fameuse année supplémentaire afin de garder le Français sous contrat jusqu’en 2025 et envisager une vente, sereinement, en 2024. Un contrat de prolongation mal fait, trop dépensier, bancal, hors norme, avec des clauses lunaires, que le PSG a établi seul, de son côté, et que personne n’a forcé à proposer au clan Mbappé. Oui, le PSG est aujourd’hui victime d’un monstre qu’il a lui-même créé. Et il n’a pas eu besoin de Campos pour se mettre dans une telle situation.

Reste la question principale : le PSG a-t-il vraiment besoin d’un directeur sportif/conseiller sportif quand le président est si interventionniste au quotidien et notamment sur le marché des transferts ? Quel est le réel pouvoir d’un directeur sportif au PSG ? Que ce soit sur les joueurs, le coach ou même chez les jeunes ? Et si le PSG se trompait depuis le début en cherchant un directeur sportif coûte que coûte alors qu’il n’en a, au fond, pas vraiment besoin. Pour le moment, Luis Campos est toujours dans la galaxie PSG, il tente de construire une équipe cohérente avec Luis Enrique, un entraîneur qu’il n’a pas choisi, tout en jonglant avec les ventes de joueurs moyens à très gros salaires – qu’il a participé à faire venir pour certains – et le cas Mbappé sur lequel il n’a pas la main.

Mais comme souvent au PSG, même si Luis Campos n’a sans doute pas le profil politique pour exister dans la capitale, changer de profil de directeur sportif tous les ans, comme de coach, ne modifie jamais la donne. Les maux restent les mêmes. À l’inverse, ceux qui sont en poste depuis 2011 ne sont plus très nombreux… Voilà, voilà.

Laurent Nicollin défend Nasser al-Khelaïfi sur le dossier Mbappé