Dimitri Rybolovlev veut vendre l’AS Monaco

Changement d’ère en vue sur le Rocher.

Comme révélé par le quotidien Les Échos, le boss de l’AS Monaco cherche à passer la main. Après avoir acquis 66% du club de la Principauté en 2011, Dimitry Rybolovlev a chargé la banque d’affaires Raine de « travailler sur un projet de cession totale ou partielle » de l’ASM.

« Aucune garantie n’est donnée quant à la conclusion d’une transaction impliquant le club à l’issue de cet examen stratégique, et, pour l’heure, nous ne comptons pas faire d’autres commentaires sur ce sujet » a quand même tenu à préciser le porte-parole du milliardaire russe au quotidien économique et financier. Sous son égide, l’AS Monaco a remporté la Ligue 1 en 2017, la Ligue 2 en 2013 et a été demi-finaliste de la Ligue des champions en 2016-2017.

Alors, qui veut s’offrir un gros bout du Rocher en 2024 ?

Ça passe pour Monaco, Nice et Brest, Laval éjecte Nantes