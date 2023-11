Sergiño Dest pète un plomb et se fait expulser

Scène lunaire à Port-d’Espagne…

Prêté par le FC Barcelone au PSV Eindhoven cette saison, Sergiño Dest est toujours régulièrement appelé en sélection nationale, où il fait partie des cadres (31 sélections déjà). Jusqu’à cette nuit du moins. Face à Trinité-et-Tobago, en quart de finale retour de Ligue des nations CONCACAF (victoire des locaux 2-1 mais qualification des Américains au bénéfice de leur victoire 3-0 à l’aller), le latéral droit a brutalement rappelé ses 23 ans, en pétant complétement un boulon à l’encontre de l’arbitre. Et quand deux fils se touchent, Dest ne fait pas semblant. Complétement hystérique pour une simple touche, il a balancé le ballon en tribunes, avant d’invectiver l’arbitre durant de longues secondes, au point d’être averti. Pas suffisant, puisqu’il a continué son entreprise, avant d’être sanctionné une deuxième fois, puis logiquement expulsé à la 39e minute.

Sergiño Dest is sent off after receiving two back-to-back yellows 🔴 Watch live on TNT & Max 📺 pic.twitter.com/bOmNuAJjAh — B/R Football (@brfootball) November 21, 2023

Pourtant, ses coéquipiers, qui avaient vite compris que le garçon ne se calmerait pas seul, se sont empressés de le faire revenir à la raison, sans réussite. Giovanni Reyna et Yunus Musah d’abord, puis les anciens Tim Ream, capitaine, et Matt Turner se sont ainsi relayés pour le calmer. Sans réussite, avant de franchement confronter Dest, qui les a passablement agacés par son comportement. Ream ne l’a d’ailleurs pas épargné après la rencontre, soulignant « un manque total de respect pour les gars qui jouent, pour les gars qui sont sur le banc, pour le jeu lui-même et pour les arbitres ». Même son de cloche chez le sélectionneur Gregg Berhalter qui a qualifié son comportement d’« inexcusable et surréaliste ». Pour l’anecdote, son équipe menait 1-0 à ce moment-là, s’est fait rejoindre trois minutes plus tard, avant de perdre la rencontre en deuxième mi-temps. Sur son compte Instagram, l’ancien du Barca a fait part de ses remords, concédant qu’il avait agi de façon « inacceptable, égoïste et immature » et qu’il avait « laissé tomber son équipe ».

Ce n’est pas comme ça que le Barça sera tenté de le faire revenir en tout cas.