Pronostic États-Unis Mexique : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations dans la zone CONCACAF

Les Etats-Unis raflent la mise à Las Vegas

8es de finalistes lors de la Coupe du Monde 2022, les États-Unis ont affiché de belles dispositions mais ont chuté, malgré une prestation très honorable, face aux Pays-Bas. La sélection américaine tente de combler son retard sur les meilleures formations européennes. Pas encore au point, elle constitue en revanche un véritable épouvantail en Amérique du Nord et Centrale, en atteste son titre lors de la Ligue des Nations 2020. Dans cette édition 2022/2023, les coéquipiers de Christian Pulisic n’ont eu aucun mal pour devancer le Salvador et Grenade dans le groupe D. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ils tentent de se qualifier pour la finale. Opposés à leur adversaire le plus coriace dans la zone CONCACAF, les États-Unis pourront compter sur le soutien de leurs fans.

En face, le Mexique aura fort à faire cette nuit d’autant que les derniers résultats n’ont pas vraiment rassuré les supporters. Habituée à sortir de ses poules de Coupe du Monde, la sélection a cette fois-ci échoué et a été devancée par l’Argentine et la Pologne. Dans cette Ligue des Nations, les partenaires du milieu défensif Edson Alvarez ont fini en tête du groupe A (2 victoires et 2 matchs nuls) mais n’ont en revanche pas réussi à se défaire de la Jamaïque. Pour cette rencontre, de nombreux tauliers manquent à l’appel. C’est notamment le cas des ailiers Corona (FC Séville) et Lozano (Naples) ainsi que de l’attaquant Raul Jimenez (Wolverhampton). A domicile, les États-Unis vont certainement devoir s’employer pour venir à bout du Mexique contre qui les confrontations sont souvent serrées. Ils peuvent tout de même profiter des absences adverses pour s’imposer. Les débuts internationaux du Rémois Balogun sont particulièrement attendus. Il devrait être associé au cadre Pulisic (Chelsea) qui brille avec les USA (23 buts en sél).

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

