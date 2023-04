« Les joueurs ne sont plus considérés »

Il vient d’être élu à la tête d’un syndicat qu’on ne verra pas défiler entre République et Nation. Pour autant, David Terrier a des convictions à défendre. Logique pour un ancien défenseur. Le joueur du FC Metz dans les années 1990, revenu à Nice en 1999 après un passage à West Ham et Newcastle, est le nouveau président de la FIFPRO Europe, succédant à Philippe Piat. Ce fils d’employé des PTT et d’une assistante maternelle a très vite adhéré à l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), « car les anciens du vestiaire nous disaient que c’était important », avant d’en devenir secrétaire général alors qu’il était encore en activité. Un chemin précoce et tout tracé vers l’instance européenne. Un chemin qui se poursuit face au vent désormais, dans un monde où le footballeur apparaît comme privilégié, mais où les stars ne sont que la partie émergée et luisante de l’iceberg.

Comment définir votre fonction ? Négocier les droits et défendre au mieux les intérêts des joueurs. Pour revendiquer quelque chose sur des problématiques comme les transferts, les lofts, les défauts de contrat, il faut être proche d’eux. Souvent, quand je soulève un souci, je suis d’abord peu écouté. Quand je donne des noms et des exemples précis, l’état d’esprit du dirigeant face à moi change.

Défendre des footballeurs très bien rémunérés, comprenez-vous que ça puisse choquer ? Tout à fait, car mes parents avaient des revenus modestes. Même ma famille a cette image du footballeur obligatoirement millionnaire. C’est faux. Puis, à partir de combien d’euros par mois on considère qu’un homme n’a plus à être défendu ? Le footballeur a un statut d’ouvrier sur sa fiche de paie, il ne signe pas de CDI et la carrière moyenne est de six ans. Tous ne sont pas Mbappé.

Quelle est la marge de manœuvre de la FIFPRO ? Le modèle du sport européen fait qu’elle est maigre. Dans la gouvernance des fédérations, des ligues, à l’UEFA ou la FIFA, notre pouvoir n’est pas très important en pourcentage de voix. Mais tout dépend des joueurs en fait. S’ils appuient les sujets et les défendent avec nous, peu importent les voix, ce sont eux qui ont la clé. S’ils se mobilisent, forcément qu’on sera entendu.

Que vous a inspiré la retraite internationale de Raphaël Varane ? D’abord, de la tristesse car, à 29 ans, il a dû choisir entre sa santé et la sélection. Ensuite, de la compassion mélangée à de l’admiration, car il a eu le courage de le dénoncer et l’honnêteté de l’assumer publiquement. Depuis trois ans, on fait des études sur la charge de travail des footballeurs et on est peu entendus. Comment les dirigeants peuvent encore penser à surcharger les calendriers ? L’économie a pris plus d’importance que le football. On se fout des joueurs, ils ne sont plus considérés. Ce qui compte, c’est juste de développer le produit.

Quelle est la limite ? Heung-min Son comptait plus de 600 minutes de jeu lors des 23 premiers jours d’octobre 2022, tandis qu’Harry Kane a participé à 14 matchs consécutifs en 47 jours avant la Coupe du monde. Les joueurs peuvent jouer autour de 50 rencontres par saison. Au-delà, soit ils se blessent, soit ils vont choisir leur match. Si vous ne voyez les stars de Ligue 1 qu’un match sur deux, vous allez réfléchir à vous abonner au stade ou à la télé. Sans régulation, cela affaiblira les droits TV domestiques ou de la Coupe de France par exemple. On tend à une dévalorisation du produit à force de trop vouloir développer l’économie.

Tottenham Hotspur’s Harry Kane (left) and Son Heung-min react during the Premier League match at the London Stadium, London. Picture date: Wednesday August 31, 2022. – Photo by Icon sport

Cette Coupe du monde en pleine saison a-t-elle réellement affecté les joueurs ? Notre étude démontre qu’à la fin, 23% des participants se disaient « plus fatigués » et 20% « extrêmement plus » qu’une année classique. 53% ont été blessés ou déclaraient se sentir plus susceptibles de l’être en raison des calendriers surchargés. En temps normal, ils sont en vacances après, pas cette fois.

C’était une année exceptionnelle… Pas tant que ça. Cette surcharge tend à se confirmer. Leurs vacances d’été sont de plus en plus courtes, de par l’augmentation des compétitions (Ligue des nations, Coupe du monde des clubs à 32 en 2025, etc.) ou les obligations des clubs à l’autre bout du monde.

La Coupe du monde 2026 sera dans trois pays avec de longs déplacements à prévoir. Avez-vous le sentiment d’être entendu ? Non. Autant au Qatar, on a œuvré pour qu’elle ne se joue pas en été, mais là rien, nous n’avons pas été consultés. Par contre, les retours positifs des joueurs sur cette Coupe du monde, c’est le confort d’avoir joué leurs matchs dans un espace restreint. Ce sera tout l’inverse en 2026.

Une grève de footballeurs, c’est envisageable ? Oui, mais il faut un sujet qui touche tout le monde, tout en étant conscient de l’image que ça peut renvoyer. Ce n’est pas un caprice ou une menace de dire ça. Elle était proche en Ligue 2 pour le passage à 18 clubs. Personne n’a envie d’écorner l’image du foot, nous les premiers. C’est un produit qui se vend, donc moins on en parle en mal, plus il est valorisé, mais il faut reconsidérer la place du footballeur. Un coup d’envoi décalé de 30 minutes pour dénoncer les surcharges de calendrier, je ne suis pas sûr que ça plaise aux diffuseurs ou sponsors.

Aleksander Čeferin a émis l’idée que deux clubs appartenant à un même propriétaire pourraient disputer une même compétition européenne. L’idée est de ne pas limiter la multipropriété (1). Qu’en est-il de la liberté du joueur face à des clubs qui peuvent le faire passer d’une structure à une autre ? Limitée. Détenir plusieurs clubs, et selon le niveau du joueur, le placer dans l’échelon idéal permet une meilleure maîtrise. Avec le rêve de jouer tout en haut, par exemple Manchester City avec Troyes. Mais le joueur est baladé. Il est potentiellement sans cesse en mouvement et dans l’adaptation à un nouvel environnement sans avoir son mot à dire. On risque le système fermé.

D’autant qu’en France, peu de clubs sont la tête de gondole… Si je parle en tant que Français, il y a le risque de faire régresser notre championnat. Déjà par notre formation qui pourrait être pillée sans indemnité, mais un club anglais qui paie le salaire d’un joueur et le prête en France, les charges sociales et salariales sont versées en Angleterre.

Il y a plus d’argent dans le football. Le joueur est-il par conséquent plus protégé ? En France, au regard de la convention collective, qui est l’une des meilleures au monde, il ne l’est pas moins en tout cas. Après, être protégé ne veut pas dire être moins exposé aux risques. L’argent attise les convoitises et donc élargit les entourages, parfois avec des agents non officiels et peu scrupuleux. Le joueur est donc plus exposé à tout ce qui se passe en parallèle.

Le rapport de force entre les joueurs et les clubs semble s’être inversé… Les joueurs ont un peu plus la main avant leur fin de contrat. On le voit avec Enzo Le Fée qui déclare vouloir quitter Lorient. Mais les lofts se multiplient. Au-delà de s’entraîner à part, ce sont surtout des pressions psychologiques sur le joueur. Soit le club veut qu’il parte, soit il ne lui reste qu’un an de contrat, et le club veut le prolonger pour maintenir sa valeur marchande. Dans quel autre métier un salarié en CDD ne peut pas aller au bout de son contrat ? Initialement, quand on signe un contrat, on s’engage à le respecter. Pas dans le foot…

Vous visitez régulièrement les clubs. Qu’est-ce qui vous étonne encore le plus ? Plus grand-chose malheureusement. Peut-être le détachement des joueurs sur leur carrière. Ils ne peuvent pas tout déléguer à leur agent, à celui qui gère leur communication ou leur patrimoine. Certes, leur vie existe grâce au terrain, mais j’ai envie de leur dire : intéressez-vous à ce que vous faites et signez. D’autant que les contrats sont de plus en plus complexes avec une multitude de clauses.

La demande qui revient souvent ? Les joueurs, plus tellement heureux dans leur club, nous demandent s’ils peuvent racheter leur fin de contrat. L’idée serait d’insérer une clause pour que la liberté contractuelle leur revienne.

À quoi ressemblerait le monde du foot idéal pour le président de la FIFPRO Europe ? Un monde sans transfert où le joueur circule librement avec une économie plus équilibrée, axée davantage sur le sportif. Dans laquelle respecter son contrat serait la norme et donc que les ventes ne soient plus provisionnées comme recettes dans les budgets. J’entends que l’on perd de l’argent dans le football. Je ne suis pas si sûr. Sinon les fonds de pension, qui ne sont pas là pour l’amour du sport, ne viendraient pas.