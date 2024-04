Le FC Metz a trouvé une technique imparable pour se maintenir en Ligue 1

Comment bloquer ce foutu ascenseur à l’étage supérieur ?

Le FC Metz semble avoir enfin trouvé la solution, et Koffi Kouao n’y serait pas étranger. Le latéral droit du club lorrain s’est rendu compte d’une stat amusante : dès que le club l’envoie en conférence de presse d’avant-match, celui-ci décroche les trois points. La présence du nouveau trèfle à quatre feuilles messin devant les journalistes pourrait donc être la clé du maintien des Grenats.

Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram du club, l’international ivoirien a expliqué son plan : « Depuis l’année dernière, j’ai fait dix conf’ d’avant-match, on a gagné les dix. Même le match à Lens, je l’ai fait et on a gagné. Là, je le fais à la maison et on gagne, voilà. Tu peux dire à Pierre (Dréossi, directeur technique du FC Metz, NDLR) que chaque conf’ d’avant-match, Koffi ! Si vous voulez vous maintenir, le secret il est là. » Lors de la victoire de ses coéquipiers face aux Lensois (2-1), la prestation de Koffi Kouao face aux journalistes a été sa plus grande action du match, qu’il a regardé depuis le banc des remplaçants.

Autre technique : n’affronter que le RC Lens, contre qui le FC Metz a glané 23% de ses points cette saison.

