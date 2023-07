Le bijou inscrit par la Guadeloupe en Gold Cup

Yoann Gourcuff est de retour.

Double contact, roulette, finition : défenseur du Servette FC en Suisse, Anthony Baron a régalé, dans la nuit de samedi à dimanche, pour sceller le probant succès guadeloupéen contre Cuba (4-1) en phase de groupes de la Gold Cup (compétition qui met aux prises les équipes d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes).

L’ancien Guingampais et Grenoblois Matthias Phaëton (tout juste transféré au CSKA Sofia) a également brillé, avec un joli doublé. Après deux journées, la Guadeloupe est première du groupe D à égalité de points avec le Guatemala, qui a tenu en échec le Canada (0-0) dans le même temps.

🔥 Matthias Phaeton had an outstanding performance! This is one of his two golazos from today! 🎯⚽️ 📸#GoldCup pic.twitter.com/Cf0nM3HgO0

— Gold Cup (@GoldCup) July 2, 2023