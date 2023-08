Le président de Grenoble revient sur l’affaire Tell et tacle l’UNFP

Mad Max.

Tandis que la saison de Ligue 2 reprend ce samedi avec un Saint-Étienne-Grenoble en ouverture, Max Marty, le président isérois, a pu revenir, au micro de beIN Sports, sur la polémique qui a accompagné le licenciement de Jordan Tell. L’attaquant a été viré par le GF38 il y a une semaine pour avoir disputé la Gold Cup avec la Guadeloupe, plutôt que de revenir à l’entraînement comme prévu le 27 juin. « Il jouait une compétition qui est officielle mais avec une sélection qui n’est pas enregistrée à la Fifa. C’est une sélection régionale. Si toutes les sélections régionales commencent à prendre des joueurs hors dates, on ne va pas s’en sortir. On a prévenu le joueur plusieurs fois », a justifié le président grenoblois.

« Quand on est footballeur professionnel, on doit être exemplaire, on n’a pas de passe-droit », a-t-il insisté juste après avoir indiqué que le club avait refusé une semaine de congé à un salarié de la billetterie. Il en a également profité pour asséner quelques tacles à ceux qui fustigent ce licenciement, qui se résument en « deux types de personnes », notamment « quelques joueurs parce qu’ils sont habitués aux privilèges et tout d’un coup ils s’aperçoivent que dans certains clubs, ça ne fonctionne pas ». Mais aussi à l’UNFP :« Parce que c’est un syndicat qui fait du clientélisme et qui défend ses clients. Après, quand on discute individuellement avec eux, je pense que ce sont des gens intelligents et tout à fait capables d’entendre notre position ».

Foutus joueurs qui veulent représenter leurs couleurs.

