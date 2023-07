Grenoble aurait licencié Jordan Tell pour un motif irréel

Tell me no more.

Selon Le Dauphine libéré, Jordan Tell aurait été viré du GF38 pour avoir… participé à la Gold Cup avec la sélection nationale de Guadeloupe. Un « écart de conduite » au sujet duquel le club isérois souhaite se montrer intransigeant. Alors qu’il avait prolongé jusqu’en 2025 au mois de janvier, le Gwada boy a eu la surprise d’être convoqué par la direction grenobloise à son retour des États-Unis, avant d’être mis à pied puis licencié. À une semaine de la reprise de la Ligue 2, l’ancien attaquant clermontois se voit contraint de chercher un autre engagement, malgré son (ancien) statut de cadre au pied des Alpes. De nombreux internautes et joueurs ont déjà tenu à lui manifester leur soutien, à l’instar de Thomas Ephestion, lui-même international martiniquais. Dans l’attente d’une annonce officielle, les réseaux sociaux de Grenoble ont été pris d’assaut par des supporters et/ou fans de foot mécontents et interloqués par cette étrange décision.

Force à mon frero Jordan Tell licencié par son club parce qu’il a joué la @GoldCup pas les mots… nou ansam frangin❤️💪🏽 on restera toujours fier de représenter nos îles 👊🏽 — Ephestion Thomas (@Tephestion94) July 28, 2023

L’être humain marche sur la tête.

