Affaire Tell-GF38 : l'injustice mais pas l'indifférence

Ce n’est un secret pour personne : ça n’a jamais été une grande histoire d’amour entre les clubs et les sélections. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent. Pas plus tard qu’il y a deux mois, certaines équipes refusaient de libérer leurs joueurs pour aller disputer le Mondial U20 avec les Bleus, ce qui aurait pourtant pu être une sacrée belle expérience pour bon nombre d’entre eux. Le GF38, lui, fait encore autrement : il accepte de libérer ses garçons, tout en leur imposant une date de retour impossible à respecter. C’est l’histoire tordue qu’a notamment vécue l’attaquant Jordan Tell ces derniers jours. Natif des Abymes en Guadeloupe, le joueur a souhaité faire partie de la bande des Gwada Boys, en lice à la Gold Cup à partir de fin juin. Sélectionné par Jocelyn Angloma, Tell a donc participé à une belle épopée qui a vu la Guadeloupe sortir en poules, certes, mais résister notamment au Canada et étriller Cuba. Des souvenirs plein la tête, sans doute, et une redescente sur Terre ce vendredi : un licenciement de la part de Grenoble, qui n’a pas vraiment apprécié que son joueur soit rentré plus tard que prévu de l’autre côté de l’Atlantique.

« Un manque de noblesse »

Dans les faits, Tell a effectivement manqué la date de reprise de l’entraînement avec son club, fixée au 27 juin. Mais comment pouvait-il en être autrement, sachant que le premier match de la Guadeloupe dans la phase finale de la compétition, lors duquel il était d’ailleurs titulaire, s’est joué le 28 juin ? L’affaire a rapidement pris une ampleur considérable sur les réseaux sociaux, où le joueur a reçu des centaines de messages de soutien. Le GF38 a fini par réagir au tollé en publiant un communiqué ce vendredi dans lequel il explique sa position : « Le GF38 a permis à Jordan Tell de rejoindre la sélection régionale de Guadeloupe sur la période qui ne gênait pas le club. Malgré plusieurs courriers et discussions entre le club et Jordan pour lui rappeler cet engagement réciproque, ce dernier n’est pas rentré à la date convenue, et a ainsi clairement privilégié cette compétition au détriment de son engagement moral et contractuel envers le club. Cette attitude n’est pas acceptable. »

Ça aurait pu être une amende ou quelque chose de plus simple, mais on ne s’attend pas à se faire licencier. Jordan Tell

Un licenciement avec effet immédiat, alors que l’attaquant avait pourtant été prolongé par son club en janvier dernier. Il a interpellé l’UNFP qui, à son tour, a sorti un communiqué samedi afin de prendre position dans l’affaire. « Qu’y a-t-il d’étonnant par les temps qui courent, finalement, à constater que le respect des règlements est, pour beaucoup de nos clubs, à géométrie variable ? Prenons – au hasard ? – le Grenoble Foot 38, qui cherche à se donner tous les atours d’un grand et qui pour se faire n’hésite à faire preuve d’une autorité dont on pourrait sourire à la rigueur – à la rigueur… – si elle n’était pas à ce point ridicule qu’elle vient d’entraîner la rupture du contrat de travail d’un footballeur », a déploré le syndicat, avant de conclure sa déclaration en regrettant « un manque de noblesse ». Tell, qui avait jusque-là simplement posté un message d’adieu aux supporters du club via son compte Instagram, a pris la parole ce dimanche auprès de la chaîne Outre-mer La Première : « C’est une situation qui m’affecte car ce n’est pas quelque chose auquel on s’attend. Ça aurait pu être une amende ou quelque chose de plus simple, mais on ne s’attend pas à se faire licencier. […] Je laisserai le dossier entre les mains des instances du foot pour qu’elles puissent voir ce qu’il y a de mieux à faire pour régler cette affaire au plus vite avec mon ex-club. »

Deux poids, deux mesures

La suite, ce pourrait être en premier lieu une attaque de Grenoble devant le Conseil des prud’hommes, et côté ballon, un retour dans un autre club de Ligue 2, plusieurs formations ayant déjà manifesté leur intérêt pour le joueur selon les informations de L’Équipe. On peut également relever une certaine forme d’incohérence dans la décision du GF38, puisque Matthias Phaëton, qui avait été élu joueur de la saison en Isère, était lui aussi de l’aventure avec les Gwada Boys, n’est pas non plus revenu le 27 juin à l’entraînement, mais n’a lui pas été licencié. Tant mieux pour lui, évidemment, mais il a néanmoins été vendu au CSKA Sofia le 1er juillet dernier pour deux millions d’euros, comme si Grenoble avait sur ce coup-là préféré profiter de sa valeur marchande non négligeable plutôt que d’appliquer la même sanction aux deux joueurs. On n’a certainement pas fini d’entendre parler de l’affaire Tell.

