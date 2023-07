Gold Cup : nuit cruelle pour la Martinique et la Guadeloupe

À la trappe.

Pourtant bien embarquées pour se qualifier en quarts de finale de la Gold Cup (la compétition de la CONCACAF qui se déroule aux États-Unis et au Canada), la Guadeloupe et la Martinique n’ont pas réussi à confirmer lors de la troisième journée et sont donc éliminées.

Dans le groupe C, les trois équipes avaient l’opportunité de rejoindre le Panama en quarts. Le Salvador n’a pas su profiter de l’opportunité et a arraché un nul dans le temps additionnel face aux Panaméens (2-2), premiers du groupe, devant le vainqueur de l’autre match : une rencontre entre le Costa Rica et la Martinique qui s’est conclue par une victoire spectaculaire des Ticos (6-4), eux aussi qualifiés pour les quarts au détriment de Kévin Fortuné et consorts.

📊 Check out the Standings in Group C! 👀#GoldCup pic.twitter.com/XewQGLA6Qf — Gold Cup (@GoldCup) July 5, 2023

Dans la poule D, seule Cuba ne pouvait plus rêver d’une qualification, mais les trois autres ont tout donné pour obtenir leur billet. La Guadeloupe est tombée de sa première place après sa défaite face au Guatemala (3-2). Une rencontre marquée par l’arrêt du penalty guadeloupéen (botté par Matthias Phaëton) par le gardien guatémaltèque à la 88e minute, pour assurer la première place de son équipe. Pays qui sera accompagné au tour suivant par le Canada, facile tombeur des Cubains (4-2) après deux nuls pour commencer.

🗓️ Updated Group D standings after today's actions in #GoldCup 2023. pic.twitter.com/PzknLeUEBD — Gold Cup (@GoldCup) July 5, 2023

Au prochain tour, le Canada jouera une finale avant l’heure contre les États-Unis, et le Mexique affrontera le Costa Rica.

Le bijou inscrit par la Guadeloupe en Gold Cup