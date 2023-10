Pronostic Japon Canada : Analyse, cotes et prono du match amical international

Le Japon poursuit sur sa lancée face au Canada

Huitième-de-finaliste du dernier Mondial, le Japon avait épaté en remportant son groupe qui était pourtant composé de l’Espagne et de l’Allemagne. Le parcours nippon s’est ensuite arrêté lors des tirs au but face à la Croatie. Depuis ce revers, les Japonais enchaînent les matchs de préparation. Tenu en échec par l’Uruguay et battu par la Colombie lors du rassemblement suivant le Mondial, le Japon a ensuite passé la vitesse supérieure en remportant ses 4 derniers matchs face au Salvador (6-0), le Pérou (4-1), l’Allemagne (1-4) et la Turquie (4-2). Cette sélection propose un jeu séduisant en se portant rapidement vers l’avant. Si Minamino de Monaco est de retour après avoir raté le dernier rassemblement, Mitoma sera absent. Le joueur de Brighton est l’une des sensations de Premier League. Le sélectionneur nippon a évidemment convoqué également Endo (Liverpool), Furuhashi (Celtic), ou encore les Rémois Nakamura et Ito de Reims.

En face, le Canada fait partie des sélections qui ont le plus progressé, mais qui manquent de réservoir pour passer un palier supplémentaire. Les Canadiens avaient réussi un petit exploit en se qualifiant pour le dernier Mondial où ils ont été sortis dès la phase de groupes, face à de redoutables adversaires, Croatie, Maroc et Belgique. Depuis, la sélection canadienne a disputé la Gold Cup avec une équipe fortement remaniée où son parcours s’est arrêté dès les quarts de finale. Le projet canadien est d’être prêt pour 2026 et le Mondial qu’il organise conjointement avec le Mexique et les États-Unis. Pour cela, la sélection nord-américaine va disputer plusieurs rencontres amicales face à des nations habituées à ce type de joutes. Pour affronter le Japon, le Canada s’appuiera sur ses hommes forts comme le joueur du Bayern Alphonso Davies, le Lillois Jonathan David, l’attaquant Larin et l’expérimenté Junior Hoilett. Au point collectivement et en pleine forme depuis quelques rencontres, le Japon devrait se défaire facilement du Canada lors de ce match amical disputé chez lui, à Niigata.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

