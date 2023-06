La Guadeloupe accroche le Canada

L’île ne loupe pas son entrée.

La Guadeloupe a réalisé une belle performance pour son entrée dans la Gold Cup, dans la nuit de ce mardi à ce mercredi en faisant match nul face au Canada, (2-2). Thierry Ambrose a ouvert la marque et donné l’avantage aux Gwada Boys, (0-1, 23e), avant que Lucas Cavallini ne remette les deux équipes à égalité, (1-1, 48e). Les Canadiens ont repris l’avantage grâce au but contre son camp de Meddy Lina, (2-1, 70e), mais dans le money time (90e+3), la Guadeloupe a arraché le match nul avec un peu de chance et un nouveau CSC, signé Jacen Russel-Rowe.

Guadeloupe strike first vs. Canada in their opening Gold Cup matchup 🇬🇵 (via @TUDNUSA)pic.twitter.com/6Qwg9zAp7t — B/R Football (@brfootball) June 27, 2023

Les hommes de Jocelyn Angloma sont toujours en course pour la qualification en quarts de finale, ce serait une première depuis 2009. Avant cela, il faudra ferrailler contre Cuba, tout juste tombé face au Guatemala (0-1).

Ramenez la coupe gwada maison !

La Guadeloupe et la Martinique valident leur ticket pour la Gold Cup