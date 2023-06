Gold Cup : Quatre joueurs cubains ont quitté le groupe après la défaite face au Guatemala

Un air de déjà vu.

Le Guatemala a réussi son entrée dans la Gold Cup en remportant son match face à Cuba (1-0), lors de la première journée des phases de groupe ce mercredi. Une douche froide, d’autant plus qu’après cette défaite, quatre joueurs cubains ont décidé de quitter le groupe : Roberney Caballero (FC La Habana), Denilson Milanés (AD Carmelita), Neisser Sandó et Jassael Herrera (Cienfuegos FC) et ce, pour raison diplomatique, avec l’espoir de décrocher une Green card permettant d’obtenir un permis de résidence sur le sol américain, où se déroule la compétition. Un geste loin d’être une première, puisque des défections avaient déjà eu lieu au sein de la sélection cubaine en 2015 et 2019. Prochain rendez-vous pour les Leones del Caribe, ce dimanche face à la Guadeloupe.

🔴 | Cuatro futbolistas cubanos abandonaron la concentración de la selección tras la derrota de #Cuba ante Guatemala, en la noche de ayer: Estos son Roberney Caballero, Neisser Sandó, Jassael Herrera y Denilson Milanés. pic.twitter.com/OLBbwQHSFW — Alexander Ramírez Tápanes (@ramirez_tapanes) June 28, 2023

En espérant qu’il leur reste encore quelques joueurs à aligner.

Drame à Nanterre : bavure policière, bravoure citoyenne