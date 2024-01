Mexique : Le bien nommé Zinedine Sidane passe pro

La prophétie est en train de se réaliser.

Aucun joueur ne porte un nom plus badass : Zinedine Sidane Hernández Quezada, jeune du Club Halcones de Zapopan ayant fait ses débuts en troisième division mexicaine en septembre dernier à l’âge de 16 ans, vient d’être transféré au Chivas de Guadalajara, signant ainsi son premier contrat professionnel. Recruté pour renforcer les équipes de jeunes dans un premier temps, il pourrait à terme intégrer l’équipe première, qui évolue dans l’élite du football mexicain.

Las @Chivas se sigue armando: Zinedine Sidane, mediocampista de Halcones de @LigaPremier_FMF, se vestirá de rojiblanco. El "Mago", llega al equipo más querido de México donde buscará cumplir su sueño de debutar en primera división. ¡Mucho éxito, Zinedine! 🐐⚽#Chivas #ligamx pic.twitter.com/pUIzQlEvLh — Halcones de Zapopan (@halconeszapopan) January 10, 2024

Son nom ? « C’est un réel hommage à Zinédine Zidane, expliquait son paternel, José Giraldo, en septembre dans les colonnes de So Foot. Je jouais au football au Mexique et j’ai toujours eu beaucoup d’affection pour la France et le Brésil. C’est un joueur qui m’a vraiment marqué. Pourquoi avec un S et pas un Z ? Parce qu’au moment de l’enregistrer à l’état civil au Mexique, la personne ne l’a pas bien écrit… […] Mes deux autres enfants ont aussi des noms de footballeurs. Mon aîné s’appelle Eder Jair, en hommage à Éder et Jairzinho, des ailiers brésiliens des Coupes du monde 1982 et 1970. Le deuxième s’appelle Jared Borgetti. »

Tous les fans de foot en rêvaient. Il l’a fait.

Le Qatar rouvre ses portes