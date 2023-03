Scènes de violence à l’issue du Old Firm féminin

La violence n’est pas réservée au football masculin.

Ce lundi 27 mars, le Old Firm s’est terminé dans le chaos du côté du Hummel Training Centre. Alors que les Rangers menaient par un but d’écart jusque dans les ultimes moments de la partie, Caitlin Hayes, défenseuse du Celtic, est parvenue à accrocher le match nul à la neuvième minute du temps additionnel. Frustration et colère dans les rangs des Rangers : l’entraîneur adjoint Craig McPherson est venu mettre un coup de tête à l’entraîneur du Celtic, Fran Alonso.

🗣️ " We can't have that in football at all"

It appears Fran Alonso was headbutted by Rangers Assistant Craig McPherson at full-time ⬇️ pic.twitter.com/EdbCCoE5pG

— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) March 27, 2023