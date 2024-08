Pronostic OM Reims : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

Après son énorme victoire de la semaine passée, Marseille peut-il enchaîner pour sa première au Vélodrome ? Voici nos pronostics OM Reims, un match sur lequel vous pouvez récupérer 100€ DIRECT chez ZEbet !

Parie avec 100€ sur nos pronostics OM Reims et récupère forcément 100€ de bonus

Le bonus ZEbet est actuellement de 100€ DIRECT chez SoFoot en utilisant le code X2SOFOOT !

ZEbet te permet d’obtenir directement le montant de ton 1er pari en Freebets jusqu’à 100€ en bonus.

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er pari :

– Si tu paries 50€, ZEbet t’offre direct 50€ de bonus.

– Si tu paries 100€, ZEbet t’offre direct 100€ de bonus.

Clique sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus ZEbet avec le code X2SOFOOT.

Nos pronostics OM Reims

► Le pari « Victoire OM » est coté à 1,55 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code X2SOFOOT (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code X2SOFOOT lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 255€ (155€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Greenwood ou Luis Henrique buteur » est coté à 1,75 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code X2SOFOOT (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Greenwood buteur » est coté à 2,45 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code X2SOFOOT (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

Un OM impressionnant

En misant sur De Zerbi, l’OM espère avoir trouvé la perle rare et arrêter de consommer les entraîneurs par paquet de dix. La patte de De Zerbi s’est fait ressentir lors de son premier match à Brest, où ses protégés se sont largement imposés face à une équipe qui a terminé 3e de Ligue 1 l’an passé (1-5). Lors de cette rencontre, Mason Greenwood a brillé avec un doublé, tout comme le Brésilien Luis Henrique, tandis que Wahi a ouvert son compteur buts sur penalty. La seule fausse note de cette soirée vient de la blessure de Moumbagna qui devrait pousser le club à signer un nouveau joueur. Seulement 8e la saison passée et privée de Coupe d’Europe, l’OM peut se focaliser sur la Ligue 1 pour en retrouver les sommets.

Reims manque de Still

En face, le stade de Reims a tourné la page Will Still pour commencer une nouvelle avec Luka Elsner. En plus de son coach, le club champenois a perdu ses titulaires Abdelhamid, Richardson et Stambouli. Au rayon des arrivées, le club rémois s’est renforcé avec Kipré, et celle de Moscardo, prêté par le PSG. Face à Lille la semaine passée, le match de Reims a changé dès la 15e minute avec l’exclusion de Koné pour une charge sur Angel Gomes. En infériorité numérique, la bande de Luka Elsner s’est logiquement inclinée contre le LOSC (0-2). Reims n’a pas su profiter du fait que les Dogues jouent actuellement les tours préliminaires de Ligue des champions.

Toujours les mêmes absents ?

Cet été, l’Olympique de Marseille a peut-être réalisé le plus gros transfert de la saison en attirant Roberto De Zerbi. Le technicien italien est réputé pour proposer un jeu très plaisant. L’exigeant entraîneur a bâti un groupe pour être compétitif et n’a pas hésité à mettre des joueurs non désirés dans un loft comme Veretout, Gigot ou Mbemba. Au rayon des arrivées, l’OM s’est renforcé avec Rulli, Brassier, Højbjerg, Koné, Carboni, Wahi ou Greenwood. De plus, l’ailier anglais Rowe est sur le point de signer.

Les compositions probables pour ce OM – Reims :

OM : Rulli – Merlin, Brassier, Balerdi, Murillo – Kondogbia, Højbjerg – Henrique, Harit, Greenwood – Wahi.

Reims : Diouf – Akieme, Agbadou, Okumu, Sangui – Munetsi, Fofana, Atangana Edoa – Nakamura, Diakité, Ito.

Un OM champagne face à Reims

Déterminé à confirmer ses ambitions, l’OM veut marquer les esprits face à Reims. Les Marseillais ont fait la plus grosse impression lors de la 1re journée et semblent avoir réussi son mercato, notamment en renouvelant pas mal son attaque. Tout l’inverse a priori de Reims. Arrivés cet été, Greenwood et Wahi ont déjà ouvert leur compteur tandis que Luis Henrique confirme sa belle 2e partie de saison passée. Poussé par son bouillant public du Vélodrome, l’OM version De Zerbi devrait confirmer ses belles dispositions face à Reims.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic OM Reims détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Balerdi : « On a fait de la merde »