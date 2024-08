Elye Wahi, la bronca de conscience

L’impatience est de mise. C’est sous les sifflets qu’Elye Wahi a quitté la pelouse du Vélodrome dimanche soir, à la 67e minute, alors que le Stade de Reims menait 2-1. Le public marseillais n’était pas vraiment d’humeur à pardonner la maladresse de son nouveau numéro 9, qui aurait pu tuer le match en première période. Il ne l’a pas fait, l’OM a dû se contenter d’un score de parité (2-2), et le Vél’ lui a immédiatement rappelé qu’il n’avait pas droit à l’erreur. Drôle de manière de mettre à l’aise un joueur de 21 ans seulement, qui faisait ses premiers pas en tant que Marseillais dans le volcan du boulevard Michelet.

La fosse aux lions

Très présent pendant la première période, Wahi a réalisé le sale boulot en occupant deux défenseurs sur le centre de Quentin Merlin, repris victorieusement par Amine Harit (25e). Il a malheureusement moins brillé avec le ballon dans les pieds, en témoigne son raté face à la cage alors que le gardien était au sol (31e). L’international Espoirs a ensuite buté sur Yehvann Diouf en face à face (45e) et n’a peut-être pas été assez tueur au moment de reprendre une frappe de Mason Greenwood repoussée par le portier (45e+2). Des occasions qui ont largement pesé dans la balance finale, et qui ont en partie coûté deux points à son équipe. De là à le couvrir de sifflets à sa sortie, pour sa deuxième apparition officielle avec l’OM ?

😞 | Une première à la maison à oublier pour Elye Wahi 🏠 ❌ #OMSDR pic.twitter.com/bdn0rBizRh — DAZN France (@DAZN_FR) August 25, 2024

« J’ai trouvé que l’ambiance était fantastique ce soir, […] mais les sifflets contre Wahi m’ont beaucoup moins plu, répondait Roberto De Zerbi dimanche soir. Il a commis des erreurs, mais c’est quelqu’un qui veut vraiment jouer à l’OM. On a une très belle relation lui et moi. Je le défendrai comme mon fils. J’essaie de l’encourager, je sais qu’il doit faire mieux. La saison vient de commencer. Il a été sifflé, c’est malheureux pour lui, mais il va montrer sur le terrain ce qu’il sait faire. »

« Il en a dans la tête »

Le public olympien n’est pas réputé pour sa clémence – Pierre-Emerick Aubameyang était passé par là avant de mettre tout le monde dans sa poche –, mais faire pleuvoir les sifflets sur un joueur qui ne se cache pas et qui est arrivé sur la Canebière il y a moins de deux semaines est aussi inutile qu’injuste. « Je pense qu’il était déçu, c’est logique. Il avait à cœur de marquer pour sa première au Vélodrome », soufflait Geoffrey Kondogbia en zone mixte, jugeant malgré tout le match de son coéquipier « encourageant pour la suite ». Lilian Brassier a également tenu à calmer le jeu : « Il s’est créé beaucoup d’occases, je sais que ça va lui sourire. Il en a dans la tête, il est fort mentalement et ça va tourner dans le bon sens pour lui. » Wahi était resté muet lors de ses cinq premières apparitions sous le maillot lensois la saison passée, avant de faire gagner le Racing à Strasbourg et d’offrir à Bollaert un immense frisson contre Arsenal. Cette fois, l’attaquant a déjà ouvert son compteur, lors de la première journée, à Brest. Avec un peu de patience et de bienveillance pour l’aider, qui sait, Elye sera peut-être l’élu.

