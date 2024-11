Jean-Louis Gasset espère lancer une série avec Montpellier

Et si Montpellier se donnait un peu d’air ?

Le Jean-Louis Gasset-ico opposera ce week-end Montpellier à Saint-Étienne, à Geoffroy-Guichard, entre deux équipes a priori destinées à se battre pour leur maintien dans l’élite cette saison. L’ex-retraité, qui a fait un passage sur le banc des Verts (2017-2019), espère s’appuyer sur le succès de sa bande contre Brest avant la trêve pour lancer une série et quitter la place de lanterne rouge.

L’état d’esprit au centre des préoccupation de Gasset

« Peut-être que le match le plus difficile est celui de samedi. Peut-être, on n’en sait rien, c’est après coup, a expliqué Gasset histoire de se mouiller. Pour le moment, on a engrangé un peu de confiance en battant Brest, qui est une très bonne équipe. Mais ils ont été surpris par le réveil. Il faut qu’on reste dans cet état d’esprit. » Pour le coach expérimenté, il n’y a pas de secret, le salut du MHSC, auteur d’un début de saison catastrophique, passera par une chose primordiale : « Si on est dedans et dans l’esprit, on peut faire un résultat partout. »

Il vaut mieux quand on sait que l’année se terminera par des matchs contre Lille, Lens et Nice.

Pronostic Saint-Étienne Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1