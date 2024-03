Clauss, Diaby, Rabiot, Zaïre-Emery : une liste sans chamboulement pour Didier Deschamps

On prend les mêmes et on recommence.

Avec cette liste printanière, Didier Deschamps avait la possibilité de faire ses derniers ajustements avant de former le groupe qui s’en ira disputer l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet). Alors Bourigeaud ? Barcola ? Gradit ? Non, rien de tout ça. Didier a fait du Didier et a annoncé une liste de 23 joueurs sans surprise. Seul petit bonbon à souligner – et encore, c’est un car en sac, rien de bien fou – : le retour de Moussa Diaby, plus apparu sous la tunique bleue depuis mars 2023 contre l’Irlande. L’ailier d’Aston Villa remplace numériquement Kingsley Coman, actuellement blessé.

La 1ère liste de l’année 2024 est connue 📝 Les prochains matchs des Bleus : 🇨🇵🇩🇪 (samedi 23 à Lyon) 🇨🇵🇨🇱 (mardi 26 à Marseille)#FiersdetreBleus pic.twitter.com/bH6EYGxkF9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 14, 2024

Tancé à l’OM et suspecté de s’économiser en vue de l’Euro, Jonathan Clauss garde la confiance du sélectionneur. Adrien Rabiot sera visiblement remis de sa luxation à l’orteil qui l’a privé des dernières sorties avec la Juventus. Le capitaine Mbappé, lui, n’a pas besoin de jouer tous les matchs de Ligue 1 pour être le premier nom couché par DD sur son bout de papier. Son coéquipier en club Bradley Barcola devra lui se contenter des Espoirs. C’est donc avec le remplaçant Randal Kolo Muani que les Bleus affronteront « amicalement » l’Allemagne le samedi 23 mars à Lyon, puis le Chili le mardi 26 mars au Vélodrome.

On a déjà hâte des retrouvailles entre Alexis Sánchez et Antoine Griezmann.

