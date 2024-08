Le PSG s'offre un festin contre Montpellier

PSG 6-0 Montpellier

Buts : Barcola (4e, 53e), Asensio (24e), Hakimi (58e), Zaïre-Emery (60e) et Lee (82e)

Les supporters parisiens n’ont pas très bien compris s’ils étaient bien au Parc des Princes ou ailleurs, ce vendredi soir : une pelouse abîmée par un été olympique, des sièges vides, et pas de « Who said i would » de Phil Collins pour accompagner l’entrée des joueurs. De drôles de retrouvailles, une semaine après le succès inaugural au Havre, et des péripéties vite oubliées grâce à l’essentiel. Sur le terrain, un Paris Saint-Germain très séduisant, porté par un très grand Bradley Barcola et un João Neves génial, n’a fait qu’une bouchée de Montpellier à l’heure du dîner (6-0). Dix buts en deux matchs pour les Parisiens et un départ en fanfare.

Barcola-Neves pour vous servir

Le grand écart entre les deux adversaires du soir n’a pas mis longtemps à se concrétiser sur le terrain. La bande à Michel Der Zakarian avait à peine eu le temps de s’organiser qu’elle s’est fait cueillir à froid par les deux hommes forts de ce début de saison parisien. Sur son aile gauche, Barcola s’est appuyé sur son copain Neves pour lancer un une-deux gagnant : l’international français a déposé Enzo Tchato pour aller claquer un pointu clinique et voir le ballon finir au fond après avoir touché le poteau gauche de Benjamin Lecomte (1-0, 4e). La fête au Parc et pour Barcola, dont chaque accélération a fait parcourir un frisson à la fois dans les tribunes et chez les défenseurs montpelliérains. Ces derniers n’ont d’ailleurs rien pu faire pour stopper l’action d’école initiée par l’homme tressé, à la récupération et à la passe à l’entrée de la surface pour Neves, auteur d’une remise en une touche parfaite pour trouver Marco Asensio dans la surface, et voilà l’Espagnol venu ajuster le portier pailladin pour déjà enfoncer le clou (2-0, 24e). Un petit calvaire pour Montpellier, qui aura dû se contenter de quelques miettes jusqu’à la pause : un pétard lointain de Téji Savanier (17e), un coup de tête d’Arnaud Nordin au premier poteau sorti d’une parade étrange de Gianluigi Donnarumma (29e) et un ballon coupé par Wahbi Khazri sans trouver le cadre (41e).

Total régal

Le PSG a confisqué le cuir la plupart du temps, et le talent tout le long. Si le troisième but est toujours le plus important selon le poncif, il aurait pu arriver bien plus rapidement pour les champions de France en titre. Ousmane Dembélé et Barcola ont manqué des opportunités (26e, 28e, 42e), le capitaine Marquinhos a manqué la cible de la tête (35e) et Zaïre-Emery a chauffé les gants de Lecomte (44e). Il n’a resté aux visiteurs que leur frustration pour tenter d’exister, à l’image de celle de Bećir Omeragić, dont le tirage de maillot de Barcola après une série de jongles du funambule trahissait l’impuissance, ou encore l’accrochage entre Dembélé et Kiki Kouyaté peu de temps après le retour des vestiaires. Des petits accrochages qui n’ont pas pu faire illusion, Montpellier a compris qu’il n’y avait pas photo sur le terrain, et encore un peu plus quand Paris a plié l’affaire en même pas dix minutes. Une régalade en trois temps. Le chouchou Barcola n’a pas tremblé pour s’offrir un doublé devant le but vide après un service de Dembélé, lui-même lancé d’une passe aveugle par Asensio (3-0, 53e) ; le centre de Nuno Mendes a atterri au second poteau dans les pieds d’Achraf Hakimi, dont la reprise intérieur du pied a mystifié Lecomte (4-0, 58e) ; et Warren Zaïre-Emery a sauté sur une passe de Dembouz pour glisser un petit pont à Kouyaté avant de conclure pour la manita (5-0, 60e).

🌉 | Vous avez préféré le but ou le petit pont ?! 😳🥜 #PSGMHSC pic.twitter.com/7MyPFTxStM — DAZN France (@DAZN_FR) August 23, 2024

Une orgie de buts et un festin encore meilleur qu’un resto à 30 balles, il faut bien l’avouer. Le bon moment aussi pour Luis Enrique de faire profiter les gars de son banc et de lancer Désiré Doué pour sa première. L’ancien Rennais aura eu le temps de cadrer deux tirs, comme s’il voulait se joindre à la fête à laquelle Neves aurait pu participer en marquant sur un coup de casque (63e). Montpellier a bien tenté de passer une tête pour sauver l’honneur, mais Donnarumma a joué au videur en mettant un stop aux entrants Akor Adams (69e) et Mousa Al-Tamari (73e). Si Randal Kolo Muani aurait pu lui aussi planter, c’est Kang-in Lee qui s’est chargé de poser la cerise sur le gâteau en enroulant du gauche côté fermé pour laisser Lecomte sur place (6-0, 82e). On s’est dit que les six minutes de temps additionnel annoncées étaient de la torture pour les Pailladins, quand leur gardien a sauvé le septième face à Ibrahim Mbaye. L’été est joyeux à Paris et l’OM sait ce qu’il lui reste à faire pour reprendre son fauteuil de leader : faire la même chose contre Reims dimanche.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Vitinha, Neves (Ruiz, 68e), Zaïre-Emery (Mbaye, 78e) – Dembélé (Lee, 62e), Asensio (Kolo Muani, 62e), Barcola (D. Doué, 62e). Entraîneur : Luis Enrique.

Montpellier (5-3-2) : Lecomte – Tchato, Omeragić, Kouyaté, Sagnan, Sacko – Ferri (Issoufou, 68e), Chotard, Savanier (Barès, 83e) – Nordin (Al-Tamari, 68e), Khazri (Adams, 68e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

