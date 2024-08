Désiré Doué, joli pari

Le mercato du Paris Saint-Germain avait rarement été aussi calme, et rien ne dit qu’il va s’agiter dans les dernières longueurs de ce mois d’août. Pour oublier Kylian Mbappé, les supporters parisiens ont eu le droit à Matvey Safonov, Willian Pacho et deux belles promesses de 19 ans, João Neves et Désiré Doué. Les présentations sont attendues au Parc des Princes, ce vendredi soir à l’occasion de la réception de Montpellier. Le premier, débarqué de Benfica, va découvrir l’écrin rouge et bleu ; le second, dernière recrue en date, ne va pas vivre son baptême du feu sur la pelouse la plus connue de la porte de Saint-Cloud. Il est venu à quatre reprises sous le maillot du Stade rennais et avec les Bleuets, à chaque fois en laissant une belle impression, du succès gratté en mars 2023 (0-2) à la finale des Jeux olympiques perdue contre l’Espagne au début du mois. Entre-temps, il y avait eu ce nul 1-1 en février 2024 et la demi-finale de Coupe de France, lors desquels il avait montré toute sa panoplie et sa qualité technique dans un milieu à deux aux côtés de Baptiste Santamaria. Voilà le profil sur lequel a mis la main le PSG : un jeune au-dessus du lot, capable de jouer un peu partout et qui aura pour mission de confirmer qu’il peut être un joueur d’une autre dimension.

Mais où installer Désiré Doué ?

Le nouveau numéro 14 parisien, qui gambade sur les terrains de Ligue 1 depuis août 2022, plaît beaucoup à Luis Enrique. Le technicien espagnol tenait à le voir rejoindre le PSG dès cet été, et il n’a pas pu cacher sa grande satisfaction de l’avoir vu poser ses valises dans la Ville lumière. « Il a tout ce qu’on recherche dans ce profil de joueur offensif, se réjouissait-il ce jeudi en conférence de presse. Il est polyvalent, il peut jouer dans l’axe, sur les côtés, il peut même jouer en défense ! Il sait défendre, c’est un joueur complet et il va beaucoup nous aider. » Le monsieur est fan, au cas où on ne l’aurait pas compris, et il est vrai que Désiré Doué a brillé par sa qualité d’adaptation au Stade rennais. Une faculté qui lui vient sans doute de ses années de formation chez les Rouge et Noir, où il avait été utilisé en défense en U11 – cela lui avait donné envie d’arrêter le foot –, puis façonné comme box to box au passage au foot à onze. Chez les pros à Rennes, il a surtout évolué au milieu ou sur les ailes (à gauche notamment), sans toujours être un titulaire indiscutable car il a fallu apprendre.

Jouer 6, ce n’était pas forcément dans ma nature, mais j’ai appris à le faire. Aider l’équipe à récupérer les ballons, à les amener plus haut, à distribuer, c’est aussi prendre du plaisir sur le terrain. Désiré Doué au printemps

Bruno Genesio, celui qui l’avait lancé dans le grand bain, a parfois dû le recadrer, comme lorsqu’il avait décidé de le sortir 17 minutes après une entrée en jeu au Groupama Stadium (en le remplaçant par son grand frère Guela). À son retour sur le banc rennais l’automne dernier, Julien Stéphan lui avait d’abord donné très peu de temps de jeu, avant que le principal intéressé ne finisse par s’imposer dans le onze breton une fois l’hiver venu. « Il peut couvrir quatre ou cinq postes, de manière presque indifférente, assurait Stéphan en fin de saison dernière. Il est très intelligent car il peut s’adapter à n’importe quelle situation et n’importe quel système. » Ce sera une curiosité à Paris : Luis Enrique va-t-il s’en servir comme un couteau suisse ou bien compte-t-il l’installer à un poste bien précis ? Doué pourrait dépanner sur une aile, derrière l’attaquant, mais c’est un peu plus bas sur le terrain, quand il est face au jeu, qu’il semble le plus précieux. « Quand je joue numéro 6, ça m’oblige à être discipliné, à faire des efforts défensifs. Ce n’était pas forcément dans ma nature, mais j’ai appris à le faire, confirmait-il en avril dernier lors de sa première conf’ de presse. Aider l’équipe à récupérer les ballons, à les amener plus haut, à distribuer, c’est aussi prendre du plaisir sur le terrain. C’est un poste qui me permet de prendre en maturité, en calme. »

Un peu de Mbappé, un peu de Neymar et des promesses à confirmer

À Rennes, Désiré Doué a laissé un bon souvenir à tout le monde, et le club ne s’est pas gêné pour saluer son professionnalisme au cours de l’été, ce qu’il ne fait pas après chaque vente. Il laisse des regrets, aussi, dont celui de ne pas l’avoir vu boucler une saison complète dans la peau d’un titulaire au sein du club où il avait commencé à taper dans le ballon à l’âge de 6 ans (76 apparitions, 8 buts, 7 passes décisives). Celui qui pourrait devenir le transfert le plus cher de l’histoire du Stade rennais (50 millions d’euros, plus 10 à 20 millions d’euros de bonus) appartient de toute manière à ce foot dominé par des talents que l’on dit « programmés », des types destinés à aller très haut très jeune. « C’est sûr que j’ai des ambitions, de très grandes ambitions, assumait le minot au printemps. Je travaille pour au quotidien. Je sais où je veux aller et je donnerai tout pour y arriver. »

Il paraît que l’exercice médiatique lui plaît, qu’il aime en jouer. Cela n’a échappé à personne non plus : sa manière de parler, ses intonations et sa répartie font penser à un mimétisme de Kylian Mbappé, dont il a parfois repris la célébration iconique (après tout, il avait 11 ans quand le capitaine des Bleus s’était révélé à Monaco). Sa gestuelle et ses dribbles montrent aussi qu’il a bouffé des vidéos de Neymar sur YouTube. À tout juste 19 ans – fêtés le 3 juin dernier –, il a encore une marge de progression importante et il n’a encore jamais été un titulaire en puissance sur une longue période, à Rennes comme chez les Espoirs de Thierry Henry. Ses excès d’individualisme peuvent agacer, mais il avait déjà épuré son jeu ces derniers mois, et limiter les prises de risque chez un joueur créatif comme lui peut être contre-productif. « Quand un jeune joueur découvre le monde pro, il le fait à la base par ses qualités, chez moi c’est le dribble et la technique, décrivait-il. Au fur et à mesure, j’ai pris de la maturité. Le plus important, c’est que je me développe encore dans ma vision et ma compréhension du jeu. » Place maintenant à Paris, où les promesses peuvent rapidement devenir des déceptions. À Désiré Doué de jouer.

