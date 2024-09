Pronostic PSG Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG se reprend contre Rennes

Arrivé il y a un peu plus d’un an, Luis Enrique s’attache à construire une équipe compétitive. Le technicien espagnol a vu Kylian Mbappé quitter le club cet été et a décidé de s’appuyer sur le collectif pour atteindre les objectifs fixés par sa direction. Pour cela, le club de la capitale a recruté Pacho, João Neves, Doué ou Safonov. La semaine passée, la formation parisienne a lancé sa campagne européenne en dominant Girona sur une boulette de Gazzaniga en fin de rencontre (1-0). Bien rentré en LDC, le PSG avait également parfaitement lancé sa saison en championnat. Après avoir dominé Le Havre (1-4), la bande de Luis Enrique s’était baladée contre Montpellier au Parc des Princes (6-0). Ensuite, les partenaires de Marquinhos ont dominé deux formations jouant la Ligue des champions, le Stade brestois et Lille. Le week-end dernier, Paris a connu son premier couac en étant tenu en échec à Reims (1-1). Mené, Paris s’en est remis à Dembélé, auteur de plusieurs buts décisifs lors de ce nouvel exercice.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Rennes a très bien débuté en prenant le dessus sur Lyon (3-0) mais a ensuite connu un trou d’air à l’extérieur avec des revers face à Strasbourg et Reims. Finalement, le club breton semble plus à l’aise dans son Roazhon Park où il a pris facilement le meilleur sur Montpellier (3-0). La semaine passée, les hommes de Julien Stéphan avaient la possibilité d’enchaîner à domicile, mais ont seulement partagé les points avec Lens (1-1). Les Rennais peuvent regretter ce résultat car ils ont été rejoints sur le gong. Lors de l’intersaison, le club breton a effectué de nombreux mouvements. En effet, Terrier, Bourigeaud, les frères Doué ou Omari sont partis vers de nouvelles couleurs, tandis que Kamara, Gronbaek, Hateboer, James ou Ostigard ont renforcé le groupe. Au Parc des Princes, Paris devrait prendre le dessus sur une équipe rennaise dans le dur à l’extérieur.

► Le pari « Victoire PSG » est coté à 1,40 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 180€ (280€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « plus de 3,5 buts » est coté à 1,96 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 292€ (392€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics PSG – Rennes

Vous avez envie de parier sur nos pronostics PSG – Rennes sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics PSG – Rennes avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic PSG – Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Désiré Doué, joli pari