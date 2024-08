Lens : Stijn Spierings et Salis Abdul Samed s’entraînent à l’écart du groupe

L’UNFP va gueuler.

L’entraîneur du RC Lens Will Still a annoncé ce vendredi en conférence de presse que les milieux de terrain Stijn Spierings et Salis Abdul Samed s’entraînaient avec l’équipe réserve. « Pour le bien-être du groupe et des séances d’entraînement et pour avoir une qualité c’était nécessaire de dégraisser un peu le groupe. Donc ces deux-là ne seront pas là non plus », a argumenté le coach arrivé cet été en remplacement de Franck Haise.

Au début du mercato, Lens espérait trouver plus de 100 millions d’euros pour renflouer ses caisses. Il n’en manque plus que 75 : Elye Wahi parti l’OM contre 25 millions d’euros, il reste donc à trouver une jolie porte de sortie pour les deux milieux de terrain Spierings et Abdul Samed. À 28 ans, le premier sort d’un prêt à Toulouse, son ancien club. Leurs coéquipiers Nempalys Mendy, Neil El-Aynaoui et Andy Diouf devraient donc se disputer les places de titulaires. Lens joue son premier match de la saison dimanche, à 17 heures, sur la pelouse d’Angers.

Suivez la conférence de presse : le live de Will Still et Florian Sotoca avant #SCORCL #JourDeConf https://t.co/YdlqG8iANL — Racing Club de Lens (@RCLens) August 16, 2024

C’est la crise, partout.

Pronostic Angers Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1