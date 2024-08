LFP : vent de fronde

C’était le mantra de Vincent Labrune pendant de longs mois : “l’unité” des clubs professionnels permettrait de parvenir à un bon accord dans l’interminable feuilleton des droits télé. Un temps désormais révolu. Plusieurs présidents de clubs de Ligue 2 souhaitent un report de l’assemblée générale élective de la LFP, prévue le 10 septembre, pour désigner le président de l’instance. Selon nos informations, le collège Ligue 2 se réunira ce mardi pour voter et prendre position sur un ajournement d’un mois de cette élection. « Nous avons plein de problèmes de fond à évoquer avant d’élire un président à la tête de la LFP : les conditions du deal avec CVC, les droits télé de 500 millions qui sont loin de l’objectif affiché (800 millions à 1 milliard d’euros par saison, NDLR), confie un influent patron d’un club de Ligue 2. Beaucoup de monde en a marre. » Traduction : plusieurs écuries auraient du mal à digérer le bilan de Vincent Labrune, qui a prévu de se représenter.

Vincent Labrune ne fait plus l’unanimité

Élu en 2020 à la surprise générale face à Michel Denisot, en pleine crise Covid et à l’aube de la défaillance de Mediapro, l’ex-président de l’OM finit difficilement ses quatre ans de mandat, critiqué pour sa gestion solitaire des droits télé ou le train de vie luxueux de la LFP (hausse de salaire de Vincent Labrune à hauteur de 1,2 million d’euros par an ou encore achat d’un nouveau siège pour 131 millions d’euros, NDLR). « Le seul projet de Vincent pour la Ligue, c’est le sien », raille un autre président. « Pendant tout ce temps, on a été de bons soldats. Là, il faut passer à autre chose. Mais Labrune et son équipe ne veulent pas d’évaluation », ajoute le premier dirigeant cité.

Tout le monde s’observe un peu et tout le monde a envie de parler. Un dirigeant d’un club de Ligue 1

C’est l’annonce soudaine de l’élection le 10 septembre qui a fini de casser le soutien quasi unanime dont bénéficiait le président de la LFP. Communiquée aux patrons des clubs le 25 juillet, elle ne laisse qu’un mois et demi de réflexion et de campagne, entre un mercato à boucler avec un budget réduit et une reprise à organiser. « C’est précipité, confirme Laurent Lairy, à la tête du Stade Lavallois. On doit rester unis mais il faut prendre le temps de discuter d’un projet dans l’intérêt général du foot français. » Du côté des présidents de Ligue 2, un vote demandant le report de l’élection pourrait faire sortir du bois d’autres dirigeants, notamment ceux de Ligue 1. « Tout le monde s’observe un peu et tout le monde a envie de parler », soupire un patron. Selon nos informations, plusieurs présidents de l’élite, dont Waldemar Kita et Joseph Oughourlian, réfléchissent eux aussi à prendre position pour un report dans la foulée.

Ce qui ne garantit pas un décalage de la date, mais mettrait la pression sur Vincent Labrune. L’homme conserve toutefois son lot de fidèles et de défenseurs. Comme Jean-Michel Aulas. « Je pense qu’il va vouloir mieux terminer que ce qu’il se passe maintenant, donc qu’il faut lui laisser la possibilité de redresser avec un deuxième mandat l’objectif qu’il s’est fixé, estime l’ex-boss de l’OL. Maintenant peut-être que quelqu’un va faire comme il a fait lui, c’est à dire qu’un ancien président peut arriver en douceur au dernier moment et surfer sur la vague de doutes actuel. » Prochain acte la semaine prochaine, avec cette réunion du collège de Ligue 2 et la date limite des candidatures pour la présidence prévue, pour le moment, au 25 août.

