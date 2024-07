Vincent Labrune candidat pour un nouveau mandat à la tête de la LFP ?

Un feuilleton peut en cacher un autre.

Le sketch de la renégociation des droits TV de la Ligue 1 n’est même pas encore terminé que la LFP se prépare à un nouveau moment important dans les semaines à venir : des élections. L’assemblée générale élective de l’instance a été fixée au 10 septembre, à Paris, révèle L’Équipe, soit quatre ans jour pour jour après l’intronisation de Vincent Labrune pour succéder à Nathalie Boy de la Tour. Le quotidien précise qu’à l’issue de cette élection, le futur conseil d’administration sera composé de sept présidents de clubs de L1, deux de clubs de L2, trois membres indépendants (dont fait partie le boss de la LFP), un représentant de la FFF, un autre du syndicat Foot Unis, deux de l’UNFP et un de l’UNECATEF. Les candidatures doivent être déposées avant le 25 août.

Et cette question majeure : Labrune sera-t-il candidat à sa propre succession ? L’ancien dirigeant marseillais a perdu du crédit après l’échec des droits TV qui est aussi le sien, lui qui rêvait du milliard d’euros et qui n’hésitait pas à le crier sur les toits. Il y a également l’histoire avec CVC, le fonds qui a distribué 1,5 milliard d’euros à la LFP en échange de 13% de ses recettes, et qui n’aura été qu’une assistance respiratoire très ponctuelle pour le football français. Selon L’Équipe, le timing serré (moins de deux mois) pourrait lui permettre de repartir pour un nouveau mandat, alors que Labrune peut encore compter sur plusieurs présidents de L1 dans ses soutiens.

Ne changeons rien, surtout.

Les JO en direct : encore une belle journée de travail pour Super Dupont