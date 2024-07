Kelechi Iheanacho va découvrir le championnat espagnol

Le FC Séville signe un champion du monde (des moins de 17 ans).

Après l’ailier gauche Chidera Ejuke, en provenance d’Antwerp, le septuple vainqueur de la C3 recrute un deuxième joueur nigérian, en la personne de Kelechi Iheanacho, qui passe sa visite médicale ce mercredi. L’attaquant du pays le plus peuplé d’Afrique rejoint un Séville qui galère depuis deux saisons en Liga et remplace numériquement Youssef En-Nesyri, parti se faire gronder par José Mourinho à Fenerbahçe. À 27 ans, le joueur formé à Manchester City a joué plus de 230 matchs avec Leicester, avec qui il était en fin de contrat.

Ce transfert vient fortifier les relations entre le Séville FC et le Nigeria. Cet été, le club andalou a signé un partenariat avec la Ligue de football nigériane, axé sur la formation de coachs et de jeunes joueurs.

Il a un gros KI foot, attention.

