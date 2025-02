Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ COS Villers-les-Nancy vs JS Saint-Julien FC

Alors ça, c’est du libéro! L’équipe locale bien installée dans la moitié de terrain adverse, étouffe avec un bon pressing la sortie de balle des adversaires, jusqu’à cette interception éclair d’un grand bonhomme venu de nulle part. Qui, lancée sur quelques mètres, décoche à 35 mètres une frappe bien lourde, qui frappe la barre et franchit la ligne. Le public reste choqué son public.

2/ Croissant d’Or Luxéen vs U.S. Anais

AHH, voilà notre cher et magnifique district ! Une pelouse bien verte, des maillots pas tout jeunes, un jeu brouillon, mais qu’est ce qu’on aime ça ! Sur ce but-là, celui qu’il faut applaudir c’est le numéro 6 jaune, auteur d’une récup’ plutôt élégante, avant de se laisser porter par ses aspirations footballistiques: gauche, droite, crochet en douceur, et passe en retrait vers son 9. C’est simple, le football !

3/ US La Gémoze vs Oléron Football

Alerte banger! Grâce à un pressing de tous les instants, les Oléronais mettent le pied sur le ballon à quelques reprises, mais pratiquent alors un sport plus proche du billard que du foot. Moment choisi par leur numéro 10 pour mettre fin à cette partie de flipper et décocher, en première intention, une magnifique frappe enroulée. Direction : la lucarne gauche. Pour la petite anecdote, il marquera un triplé durant le match. Super perf’ de sa part, bravo à lui!

4/ FC Saint-Maurice HM vs RC Rouen

Comme quoi, Neymar n’est pas le seul à savoir mettre des corners directs ! Même si en district, on ne sait jamais si c’est volontaire ou alors un coup de chance, on sait sur cette situation que le gardien du FC Saint-Maurice HM était clairement trop resté à son premier poteau. En enveloppant bien son ballon, et avec un peu de réussite, le joueur du RC Rouen a trompé tout le monde, et peur donc savourer son exploit !

5/ AS Taillanaise vs FC Graves

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a allumé la mèche, et le pétard a explosé ! Après un bon travail sur son côté sur ce billard de terrain synthétique, le numéro 10 écarte le jeu. Le ballon traverse la surface, et arrive dans les pieds de l’autre ailier, qui, bien que décentré, ne s’est pas posé 10 000 questions. Lee gardien immobile n’a pu réagir tant la frappe est partie vite.

