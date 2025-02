Thomas Müller prétend que le Bayern pourrait battre des extraterrestres et sauver l’humanité

Les vrais galactiques, c’est eux ?

À l’approche du choc Bayern-Leverkusen en Ligue des champions, la rivalité grandit. Leverkusen, invaincu face au Bayern depuis l’arrivée de Xabi Alonso, menace l’hégémonie des Bavarois. Entre provocations et débats médiatiques, la tension monte. Au milieu de ça, après la balade bavaroise dominicale face à Francfort une question paranormale a déridé les protagonistes, et notamment Thomas Müller.

Un journaliste de la Frankfurter Allgemeine Zeitung visiblement ébloui par la prestation du Rekordmeister a demandé : « Si des extraterrestres attaquent la terre demain, oppriment l’humanité et disent : “OK, vous avez encore une chance, vous pouvez choisir une équipe de la Bundesliga qui joue un match contre la meilleure équipe extraterrestre.” Pour qui voterions-nous ? Allons-nous choisir le Bayern Munich ou le Bayer Leverkusen pour jouer ce match et nous sauver tous ? »

Thomas Müller et la question des aliens : une réponse 100 % bavaroise

D’abord surpris, Müller a rapidement trouvé la question à son goût et a répondu avec assurance : « Ma réponse est évidente, non ? Bien sûr, nous ! » Avant d’ajouter, amusé : « Mais c’est l’une des meilleures tentatives pour obtenir une réponse sur ce sujet ! » En quittant la salle, fidèle à son humour, il a lancé aux journalistes : « Je dois vous affronter tous les jours. Donc je sais comment m’y prendre avec les extraterrestres. »

Derrière cette anecdote décalée, une question sérieuse demeure : après avoir tenu tête au Bayern en championnat (0-0), Leverkusen est-il aujourd’hui plus armé que les Bavarois pour la Ligue des champions ? Müller lui-même reconnaît que son équipe doit faire mieux offensivement : « Nous ne sommes pas stupides, nous regardons aussi notre jeu, nous avons aussi un ressenti. Si vous ne tirez pas au but et que vous avez une valeur de 0,12 xGoal, ce n’est pas positif. »

Humble, mais pas trop.

Avant de s’affronter sur le terrain en Ligue des champions, Bayern Munich et Leverkusen se jaugent