Avant de s’affronter sur le terrain en Ligue des champions, Bayern Munich et Leverkusen se jaugent

Reste cool baby, sinon je te dirai Bay-Bay.

Le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des champions a réservé une certaine cruauté pour les clubs allemands : Leverkusen affrontera le Bayern dans un duel 100% Bundesliga entre le champion 2024 et le champion 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013…

À la limite du trashtalk

Simon Rolfes, directeur sportif du Bayer, s’est montré serein : « Je pense que nous avons été très dominants non seulement cette année lors du dernier 0-0, mais aussi l’année dernière lors du match à domicile (3-0). Nous savons que nous avons la qualité pour battre le Bayern. Et les Bavarois le savent aussi. Néanmoins, nous avons beaucoup de respect pour le Bayern parce que c’est une équipe de haut niveau. » Max Eberl, son homologue bavarois, reconnaît l’ampleur du défi : « Le Bayern et Leverkusen sont les deux meilleures équipes d’Allemagne actuellement. Ce sera un match de très haut niveau. »

Le directeur général du FCB, Jan-Christian Dreesen, voit cette double confrontation comme « un nouvel épisode dans cette saison intense » et rappelle que « l’objectif est clair : se qualifier pour le prochain tour ». Plus sur la retenue que Rolfes, il déclare moins confiant : « Nous avons vu à quel point cette tâche sera difficile. » Alphonso Davies, lui, espère une revanche après les récentes difficultés face à Leverkusen : « Nous savons que cela fait un moment que nous ne les avons pas battus (depuis septembre 2022, NDLR), mais je suis optimiste. »

Choose your fighter !

