Pablo Longoria passera mercredi devant la commission de discipline

Le quota de gros mots a été franchi.

Pablo Longoria a dépassé les limites. Malgré un très joli rétropédalage pour commencer la semaine, le mal est fait. Le président de l’Olympique de Marseille, et membre du conseil d’administration de la Ligue, a dépassé la limite de très loin après avoir parlé de corruption dans le championnat et menacer de quitter la Ligue si le choix se présentait. Ces limites ont tellement été franchies que la commission de discipline de la Ligue professionnelle de football a entamé un processus d’urgence et le dossier sera examiné mercredi, indique L’Équipe.

Grosse sanction en approche

Alors qu’usuellement, ce type d’affaire est soumis à un délai d’une semaine pour être traité, le caractère urgent de celui-ci a contraint la LFP à agir rapidement. Pablo Longoria est donc convoqué dès mercredi et connaîtra sa sentence dans la foulée. Il risque une très lourde suspension.

Pas de problème, Medhi Benatia pourra gérer les affaires courantes… ah bah non.

