Le RC Lens condamne l’accueil réservé par le FC Nantes à ses fans

Un communiqué sanglant.

Sur son site internet, le RC Lens a officiellement réagi à la suite des incidents survenus lors de la rencontre de dimanche face au FC Nantes. Le groupe ultra des Red Tigers a raconté l’enfer de son déplacement à La Beaujoire sur son compte X après la rencontre. Certains supporters auraient été gazés et matraqués par les forces de l’ordre.

Ainsi, le club dénonce « les conditions d’accueil réservées à ses supporters à Nantes, dans une rencontre classée 1 sur 5, soit le plus bas niveau de risque identifié. »

Une condamnation ferme

Le club sang et or condamne aussi les « approximations organisationnelles » du FC Nantes, qui a mis à disposition simplement deux personnes de la billetterie chargées de valider les titres d’accès des 1000 supporters lensois. Enfin, le RC Lens exprime son soutien à ses sympathisants et appelle à une implication plus forte des clubs dans la manière de réunir et d’accueillir les supporters adverses.

On a déjà hâte de la réponse de Waldemar Kita.

