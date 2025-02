Salariés licenciés ou sucrés de cantine : Manchester United poursuit ses coupes budgétaires

Bonne année 1929 !

Jim Ratcliffe continue son plan d’austérité à Manchester United, qui va entraîner entre 150 à 200 nouveaux licenciements après les 250 suppressions de cet été. « Nous avons perdu de l’argent cinq années de suite. Cela ne peut pas continuer », tels sont les propos du président Omar Berrada dans le communiqué diffusé par Manchester United.

Les licenciements visent à économiser jusqu’à 36 millions de livres annuellement alors que le club a en effet accumulé 300 millions de livres de pertes en trois ans, que n’ont pas arrangées les indemnités de départ d’Erik ten Hag et Dan Ashworth, respectivement ex-coach et ex-directeur sportif.

Soupe et pain sec à la cantine

Parmi les mesures chocs, la fermeture de la cantine du personnel à Carrington : seuls les joueurs auront encore droit à des repas gratuits, tandis que les autres employés devront se contenter de soupe et de pain indique le Guardian.

Selon The Athletic, United, qui comptait 1 140 employés en 2023-2024 (bien plus que City ou Arsenal), cherche à alléger ses coûts pour retrouver une stabilité financière et respecter les régulations de la Premier League et de l’UEFA. La suppression du rôle d’ambassadeur de Sir Alex Ferguson, la fin des cartes de crédit d’entreprise, la suppression des dons à l’association des anciens joueurs et l’augmentation des prix des billets font également partie des décisions controversées.

Bientôt, les Red Devils joueront en slip.

